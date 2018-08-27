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'Türkiye ve Rusya ortak savaş uçağı üretebilecek...'

Rosteh'in Uluslarası İş birliği ve Bölgesel Politikalar Direktörü Viktor Kladov, 'Türkiye ile Rusya, ortak savaş uçağı üretebilecek kapasiteye sahip' dedi. Kladov, S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihini de verdi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 14:39
'Türkiye ve Rusya ortak savaş uçağı üretebilecek...'

Türkiye ile Rusya isterlerse ortak savaş uçağı üretebilirler. Bu analiz Rusya devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Uluslarası İş birliği ve Bölgesel Politikalar Direktörü Viktor Kladov'dan geldi. Kladov, Türkiye ile yürütülen S-400 hava savunma sistemleri, ortak savaş uçağı üretimi, askeri-teknik ve diğer sanayi sektörlerindeki projelere ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Türkiye-Rusya ortak savaş uçağı...
Ortak savaş uçağı üretiminin 'ciddi' bir karar olduğunu belirten Kladov, "Ancak böyle bir karar alınırsa, Rusya ve Türkiye'nin bu projenin uygulanmasında önemli sonuçlar elde etmek için yeterli teknoloji ve sanayi altyapısına sahip olduğundan eminim" diye konuştu. Klodov, Rusya ile Türkiye arasında 5. nesil savaş uçağı üretimi için uzun bir istişare sürecine ihtiyaç duyulduğuna işaret etti.

Türkiye S-400'leri üretebilir mi?
Türkiye'nin, S-400'lerin teslimatını öne çekmek istediğini anımsatan Kladov, "İlk sistemin Türkiye'ye 2019'da teslim edilmesini planlıyoruz. S-400'ler, havadan gelebilecek neredeyse tüm tehditleri bertaraf edebileceğiniz, dünya üzerinde eşi olmayan bir savunma sistemi" dedi. 

Kladov, S-400'lerin Türkiye ile ortak üretimine ilişkin de değerlendirmelerde bulunarak, "Bu konuda çok ciddi teknolojilerden bahsediyoruz. Böyle bir üretim organizasyonuna hazırlanılması için belirli bir zamana, uygun malzemelerin tedarikine, teknik altyapıya ve insan kaynaklarına ihtiyaç var" şeklinde konuştu.

Türkiye'ye madencilik teknolojisi önerebiliriz
Türkiye'nin Türkiye Uzay Ajansı'nı kurmaya yönelik kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Kladov, şöyle devam etti:

"Alt kuruluşumuz Rosoboronexport, Türk uydusu Turksat-4A'nın fırlatılmasında yer almıştı. Dahası, Türkiye'nin coğrafi konumunu ve bölgesel madencilik sanayisini göz önünde bulundurduğumuzda, madencilik konusunda da önerebileceğimiz teknolojilere sahibiz. Şvabe holdingimiz ise yüksek teknoloji tıbbi ekipmanlar üretimine yoğun bir şekilde devam ediyor. Tüm bu sektörlerin Türkiye'de yüksek bir potansiyele sahip olduğuna eminim."

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 14:39
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