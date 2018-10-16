Türkiye ve Rusya denetleyecek! İdlib’te ağır silahları çekmeyenler vurulacak

Göksel Çağlav/ANKARA

Türkiye ve Rusya arasında imzalanan anlaşmaya göre İdlib’deki tampon bölgelerden ağır silahların 10 Ekim’de, tüm silahlı grupların da dün çekilmesi gerekiyordu. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları'nda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) yanında yer alan Özgür Suriye Ordusu bölgeden çekilme işlemlerini tamamladıklarını açıklarken, anlaşmaya uymayacağını belirten diğer gruplar bölgede varlıklarını sürdürüyorlar. Anlaşmaya göre, silahsızlandırma bölgelerindeki denetimler Türk ve Rus askerleri tarafından yapılacak. Denetimler insansız hava araçlarıyla havadan da sağlanarak, tespit edilen ağır silahlar etkisiz hale getirilecek.

BİRKAÇ GÜN İZLENECEKLER

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib çatışmasızlık bölgesinin silahsızlandırılması yönündeki anlaşmanın yerine getirildiğini belirterek, “Sürecin bir iki gün uzaması çok önemli değil. Ancak mutabakata aykırı davranmakta ısrar eden gruplara müdahale edilecek” dedi.