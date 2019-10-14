Türkiye ve Rusya arasında kritik Barış Pınarı Harekatı görüşmesi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya mevkidaşı Valery Gerasimov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda Suriye'deki güvenlik durumunu görüştü. Ayrıntılar Geliyor...

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