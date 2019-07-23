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Türkiye ve Özbekistan'ın ticaret hacmi 6 ayda yüzde 26,8 arttı

Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticaret hacmi, yılın ilk yarısında 1 milyar 188,1 milyon dolara ulaştı

23 Temmuz 2019 Salı 13:40
Türkiye ve Özbekistan'ın ticaret hacmi 6 ayda yüzde 26,8 arttı

TAŞKENT (AA) - Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticaret hacmi, 2019 yılının yılın 6 ayında yüzde 26,8 artarak 1 milyar 188,1 milyon dolara ulaştı.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticaret hacmi yılın ilk yarısında yüzde 26,8 artışla 1 milyar 188,1 milyon dolara yükselirken Türkiye bu dönemde Özbekistan'ın en büyük ticaret ortakları sıralamasındaki yerini korudu.

Açıklamaya göre, Türkiye, yılın ilk 6 ayında Çin, Rusya, Kazakistan ve Güney Kore'nin ardından Özbekistan'ın 5'inci büyük ticaret ortağı oldu.

Söz konusu dönemde Özbekistan'ın Türkiye'ye yaptığı ihracat 572,2 milyon dolara ulaşırken, Türkiye'den ithalatı da 615,9 milyon dolar olarak gerçekleşti. Yılın ilk yarısında Özbekistan’ın Türkiye ile dış ticaretindeki açığı ise 43,7 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Ocak-Haziran aylarında 3 milyar 895,5 milyon dolarlık dış ticaret ile Çin, Özbekistan'ın en büyük ticari ortağı olurken, 2 milyar 984,6 milyon dolarlık dış ticaret ile Rusya ikinci, 1 milyar 682,8 milyon dolarlık dış ticaret ile Kazakistan üçüncü, 1 milyar 346,1 milyon dolarlık dış ticaret ile Güney Kore ise dördüncü sırada yer aldı.

Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticaret hacmi, geçen yıl yüzde 39,9 artarak 2 milyar 171,8 milyon dolara ulaşmıştı.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 13:40
  1. Özbekistan
  2. Özbekistan'ın dış ticaret hacmi
  3. Özbekistan'ın en büyük ticari ortakları
  4. Özbekistan-Türkiye dış ticaret hacmi
  5. Özbekistan-Türkiye ticari ilişkileri
  6. türkiye

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