Türkiye ve KKTC arasında tarım alanında iş birliği protokolü

LEFKOŞA (AA) - Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında "Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve KKTC Zirai Levazım, Makine ve Gıda Pazarlama Kooperatifi arasındaki iş birliği protokolü" imzalandı.

Türkiye'den KKTC'ye Su Temini Projesi kapsamında Sulamaları İletim Tüneli'nin temel atma törenine katılmak üzere KKTC'de bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali'yi makamında ziyaret etti.

Görüşmede, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, GÜBRETAŞ Genel Müdürü İbrahim Yumaklı hazır bulundu.

Kabulde konuşan Bakan Pakdemirli, ziyaretinde tarım ve sulama konularının ağırlıklı olarak konuşulacağını belirterek, Kıbrıs’a geliş sebebinin en önemli kısmının yarın temeli atılacak olan "KKTC Sulamaları İletim Tüneli" olduğunu kaydetti. Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:

“Bugüne kadar Kıbrıs’ın sulama altyapısı ile ilgili, Kıbrıs’a su getirilmesi ile ilgili önemli bir yatırım yapıldı ve Ada suya kavuşturulmuş oldu. Yarın ki sulama temelimizden sonra içme suyu ile ilgili yatırımlar var. Toplamda bunların hepsi 2 milyar liraya varan yatırımlar. Bu konudaki iş birliğimizi sürdürmemiz gerekiyor. Özellikle sulamaya açmayı düşündüğünüz alanları hızlı bir şekilde bitirebilirsek, KKTC’nin tarımsal hasılasının 500 milyar lira civarında olduğunu biliyoruz, senelik buna 100 milyon lira katkı yapacak bir imkan sağlamış oluyor. Ada halkının milli gelirinin artırılması, tarımsal hasılanın artırılması anlamında önemli bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Türkiye tarımsal hasılada dünyada yedinci, Avrupa'da ise ilk sırada . Biz bu konudaki bilgi, beceri ve birikimimizi Kıbrıs ile paylaşmaya hazırız."

Görüşmenin ardından Türkiye ile KKTC arasında "Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri ve KKTC Zirai Levazım, Makine ve Gıda Pazarlama Kooperatifi arasındaki iş birliği protokolü" ilgili kurum müdürleri tarafından imzalanırken, her iki ülkenin bakanları da imza töreninde hazır bulundu.

İki ülke tarım sektörü arasındaki gübre, sera, damla sulama, ilaç ve tarım ile ilgili eksik olan diğer konularda birbirini tamamlamayı amaçlayan protokolü, Zirai Levazım Yönetim Kurulu Başkanı Salih Yücesoylu ile Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz imzaladı.

İmza töreninde konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Gübre, sera, damla sulama, ilaç ve diğer tarımsal konularda eksik olan ve iki ülke tarım sektörü arasında birbirini tamamlayacak ve iş birliğinin devamını artıracak bir protokole imza koyduk. İş birliği hayırlı olsun." dedi.

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ise iki ülke arasında tarım alanında çok önemli bir iş birliği protokolüne imza atıldığını belirterek, "Bu protokolle kooperatifçilik çok önemli bir aşama kaydedecek ve ilişkileri bir üst perdeye taşıyacak. Çok avantajlı koşulları birlikte sağlayacak." ifadesini kullandı.



