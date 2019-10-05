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Türkiye ve Katar'ı hedef alıyorlardı! Facebook BAE’nin troll hesaplarını kapattı

Facebook, Türkiye, İran ve Katar gibi ülkelere karşı kara propaganda yürüten Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Nijerya kaynaklı 200'den fazla hesabı, sayfayı ve grubu kapattığını açıkladı.

05 Ekim 2019 Cumartesi 07:27
Türkiye ve Katar'ı hedef alıyorlardı! Facebook BAE’nin troll hesaplarını kapattı

Facebook bu hesapların gerçek kişilere ait olmadığını ve koordineli faaliyet yürüttüğünü tespit etti. BuzzFeed internet sitesini haberine göre 211 Facebook hesabı, 107 Facebook sayfası, 43 Facebook grubunu ve 87 Instagram hesabını, "BAE, Mısır ve Nijerya kaynaklı sahte hesaplar üzerinden koordineli saldırıda bulunduğu" gerekçesiyle kapattığını açıkladı. Kapatılan hesapların Türkiye, İran ve Katar gibi ülkelere karşı kara propaganda ve psikolojik operasyon amaçlı kullanıldığı biliniyor.

150 bin dolara takipçi satın aldı

Haberde BAE'nin troll ordusuna yaptığı devasa yatırımla ilgili de önemli bir örneğe yer verildi. Facebook'un açıklamasına göre BAE-Nijerya ağı, Facebook sayfalarının içeriğinin görüntülenmesini sağlamak amacıyla 150 bin dolar (870 bin TL) harcadı ve karşılığında 1,4 milyon takipçi elde etti. Facebook yetkilisi David Agranovich “Bu bir tür yerel medya ve savunuculuk organizasyonları gibi görünen bir sayfalar ağıydı” dedi. Agranovich Ortadoğu ve Afrika’da buna benzer sahte hesaplardan oluşan sayfaların da kapatıldığını bildirdi. Facebook daha önce BAE merkezli 'Newave' ve Mısır merkezli 'New Waves' adlı pazarlama şirketlerine bağlı 350'den fazla hesabı kapattığını açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 07:24
  1. Facebook
  2. Birleşik Arap Emirlikleri
  3. BAE
  4. katar
  5. türkiye

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