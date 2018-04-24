Türkiye ve İspanya arasında 2 kritik anlaşma

Başbakan Binali Yıldırım, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ile Moncloa'daki başbakanlık konutunda bir araya geldi.

Görüşme sonrasında Yıldırım ve Rajoy, iki ülke arasında yapılan anlaşmaların imza törenine katıldı.

ANLAŞMA İMZALANDI

Ormancılık alanındaki anlaşmayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ile İspanya Tarım, Su Ürünleri, Gıda ve Çevre Bakanı Isabel Garcia Tejerine imzaladı.