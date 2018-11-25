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"Türkiye ve İran turizm alanında daha yüksek kapasiteye sahip"

- İran Cumhurbaşkanlığı Turizm, El Sanatları ve Kültürel Miras Kurumu Başkan Yardımcısı Veli Teymuri: "Türkiye ve İran olarak hâlihazırda turizm ve diğer konularda güçlü bir iş birliğimiz olsa da kapasitemiz bunun çok ötesindedir"

25 Kasım 2018 Pazar 14:56
"Türkiye ve İran turizm alanında daha yüksek kapasiteye sahip"

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanlığı Turizm, El Sanatları ve Kültürel Miras Kurumu Başkan Yardımcısı Veli Teymuri, Türkiye ve İran'ın turizm alanında mevcut olandan çok daha yüksek kapasiteye sahip olduğunu belirtti.

Teymuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye ile İran arasındaki turizm çalışmaları ve karşılıklı artan ziyaretçi sayısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ile İran'ın uzun yıllar boyunca barış içinde yaşayan kadim komşular olarak çok derin ve iyi ilişkilere sahip olduğunu belirten Teymuri, bu konuda hiçbir zaman ciddi bir sorun yaşanmadığını söyledi.

Teymuri, iyi komşuluk ilişkilerinin iki ülke ve millet arasındaki derin muhabbetin bir göstergesi olduğunu ifade ederek, İran'dan Türkiye'ye, Türkiye'den de İran'a turist sayısının günden güne arttığını dile getirdi.

Bu ziyaretleşmelerin kültürlerin yakınlaşmasına ve milletlerin kaynaşmasına hizmet ettiğini kaydeden Teymuri, şöyle devam etti:

"Bunu çok olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. Gidiş-gelişlerde aşinalık güçlenir ve bununla daha fazla iş birliği zemini oluşur. Türkiye ve İran olarak hâlihazırda turizm ve diğer konularda güçlü bir iş birliğimiz olsa da kapasitemiz bunun çok ötesindedir."

Teymuri, turizmin aynı zamanda diğer sektörlerin de daha fazla yatırım yapmasına hizmet edebileceğini ve iki taraftan da iş adamları için teşvik edici bir faktör olabileceğini vurguladı.

- Tahran'da Türkiye-İran-Azerbaycan turizm toplantısı

Turizm alanında iyi giden ilişkileri daha ileri bir seviyeye taşımak için otelcilik ve diğer sektörlerde bazı çalışmalara başladıklarını açıklayan Teymuri, İran ve Türk şirketlerinin daha fazla iş birliği için çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Teymuri ayrıca Türkiye, İran ve Azerbaycan arasındaki turizmin geliştirilmesi ve olanakların değerlendirilmesi amacıyla gelecek ay Tahran'da üçlü bir toplantı düzenleyeceklerini aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Üç ülke arasında grup turizminin daha fazla yaygınlaşmasını arzuluyoruz. Biz bu ülkeler arasındaki ortak değerlerin çok fazla olduğuna inanıyoruz."


Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 14:56
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