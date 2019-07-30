Türkiye ve İran arasında suçlu iadesi Çeşitli suçlardan hapis cezasına çarptırılan İran uyruklu iki kişiyi ülkesine iade eden Türkiye, "uyuşturucu madde ithal etme" suçu iddiasıyla tutuklanan Türk vatandaşını teslim aldı

ANKARA (AA) - Çeşitli suçlardan hapis cezasına çarptırılan İran uyruklu iki kişiyi ülkesine iade eden Türkiye, "uyuşturucu madde ithal etme" iddiasıyla tutuklanan Türk vatandaşını İran'dan teslim aldı. Alınan bilgiye göre, Türkiye, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, basit yaralama, silahla birden fazla kişi ile konutta geceleyin yağma" suçundan Bakırköy 6. Ağır Ceza Mahkemesince 26 yıl 28 ay 50 gün hapis cezasına çarptırılan 1988 doğumlu İran uyruklu Mojtaba Esmaeılzadeh Sheıkhangafsheh ile "uyuşturucu madde ithal etme" suçundan Doğubayazıt Ağır Ceza Mahkemesince 20 yıl hapis cezasına çarptırılan 1993 doğumlu Akbar Mojaradheıbatlar'ı Gürbulak Sınır Kapısından İranlı yetkililere teslim etti. Türkiye, bu iade karşılığında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan Urumiye 3. İnkılap Mahkemesince müebbet hapis cezasına çarptırılan 1955 Hakkari Yüksekova doğumlu Hadem Ertoğrul isimli Türk vatandaşını geri aldı.

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