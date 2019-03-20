ANKARA (AA) - Türkiye ve Hollanda arasındaki siyasi istişareler toplantısı Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ile Hollanda Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşbirliği Genel Direktörü Thijs Van der Plas başkanlığındaki heyetler arasında Ankara'da yapıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Kaymakcı, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Hollanda Dışişleri Bakanlığı Avrupa İşleri Genel Direktörü Plas ve heyetiyle dün bir araya geldiğini bildirdi.

Görüşmede, siyasi istişarelerde Türkiye-Hollanda ve Türkiye-AB ilişkilerinin tüm yönleri, terör ve düzensiz göçle mücadele, Kıbrıs meselesi ve transatlantik ilişkilerinin kapsamlı olarak ele alındığını belirten Kaymakcı, şunları kaydetti:

"Dün Utrecht'teki saldırıda hayatını kaybedenler için taziyelerimizi ve yaralananlar için acil şifa dileklerimizi yineledim. Türkiye'nin AB üyeliği, radikalleşmenin önlenmesine, kültürel-dini önyargıların aşılmasına, Avrupa'da ve ötesinde uyum içinde yaşamasına önemli katkı sağlayacaktır."