"Türkiye ve Bangladeş dünyayı yönetebilir"

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Bangladeş Başkonsolosu Mohammad Monirul Islam, Türkiye ve Bangladeş'in ekonomik dinamikler açısından birbirine çok benzediğini belirterek, "İki ülkenin de ekonomik dinamikleri batıdan çok doğuya yöneliyor ve bunun temelinde de genç popülasyon yatıyor. Eğer iki ülke ellerini, güçlerini birleştirirse inanıyorum ki dünyayı yönetirler. Üstelik sadece politik anlamda değil, ekonomik anlamda da güç elde ederiz." dedi.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Cep Sineması Salonu'nda "Bir ulus olmada liderin rolü; Bangladeş ve Türkiye örneği" başlıklı konferans düzenlendi.

Konferansta konuşan Islam, 7 Mart 1971'in Bangladeş'in bağımsızlık süreci için önemli bir gün olduğunu belirterek, "Bangala milletinin babası" olarak tanımlanan kurucu lider Bangabandhu Şeyh Mucibur Rahman'ın liderlik vasıflarına, şu an iktidarda olan Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in ülkeyi nasıl yönettiğine ve Türkiye-Bangladeş ilişkilerine değindi.

Mohammad Monirul Islam, güçlü liderlerin ulusların inşasında büyük role sahip olduğunu vurgulayarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bence sadece Bangladeş üzerinden değil, ülkelerin inşasında önemli roller üstelenmiş bütün liderleri hatırlamalıyız. Çünkü onların vizyonları, misyonları, yaptıkları ve bize kattıkları halen devam etmekte. Dünyanın sadece siyasette değil, ekonomik ve güvenlik alanlarında ciddi bir belirsizliğe doğru gittiğini görebiliyoruz. Özellikle böyle zamanlarda önemli ve değerli liderlerin neler yaptıklarını hatırlamamız gerekiyor. Bangabandhu Şeyh Mucibur Rahman ve Mustafa Kemal Atatürk'ün kendi toplumlarının özgürlüğü ve refahı için neler yaptıklarını hatırlamak zorundayız. Ayrıca Bangabandhu Şeyh Mucibur Rahman'ın kızı Başbakan Şeyh Hasina da dördüncü kez seçilerek Bangladeş'i yönetiyor. Bangabandhu Şeyh Mucibur Rahman bize bir ulus hediye etti, kızı ise bu ulusu inşa ediyor."

Türkiye'de olduğu gibi birçok insanın Bangladeş'in fakir ve doğal afetlerden perişan olmuş bir ülke olduğunu düşündüğünü anlatan Islam, "Oysa biz fakir ve perişan bir ülke değiliz. Bangladeş sosyal ve ekonomik yönden gelişmiş hatta komşuları Hindistan ve Pakistan gibi ülkeleri geride bırakmış bir ülke." diye konuştu.

- "İki ülkenin dinamikleri aynı"

Islam, Bangladeş'in tekstil sektöründe dünyanın ikinci, pirinç ve balık da dördüncü büyük ihracatçısı olduğunu kaydetti.

Bangladeş'in dünyada uzaya uydu gönderen 20 ülkeden biri olduğunu hatırlatan Monirul Islam, "2021 yılında 'İkinci Derece Yükselen Ülkeler' grubu statüsüne yükselmeyi planlıyoruz. 2040 yılı itibarıyla da inşallah gelişmiş ülkeler arasına girmeyi hedefliyoruz. İşte bu liderliktir, vizyon sahibi olmaktır. Lider vizyon verdiğinde insanlar başarmak için cesaretlenir. Bangladeş de bu başarının büyük bir kısmı Başbakan Şeyh Hasina'ya aittir." dedi.

Islam, aralarında birçok benzerlik bulunan Türkiye ile Bangladeş'in en fazla genç nüfusa sahip iki ülke olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"İki ülkenin ekonomik dinamikleri birbirine çok benziyor. İki ülkenin ekonomik dinamikleri batıdan çok doğuya yöneliyor ve bunun temelinde de genç popülasyon yatıyor. Eğer ülke ellerini, güçlerini birleştirirse inanıyorum ki dünyayı yönetirler. Üstelik sadece politik anlamda değil, ekonomik anlamda da bir güç elde ederiz. İki ülke zaten temel bazı değerlerde çok benzer niteliklere sahip. Bangladeş de demokratik, laik ve özgür bir ülke. Dolayısıyla bu değerler iki ülkenin temel yapı taşları."