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Türkiye ve Azerbaycan'dan savaş sahnelerini aratmayan tatbikat

Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı, "Mustafa Kemal Atatürk 2019" ismi verilen ortak askeri tatbikat kapsamında temsili düşman hedefleri kara ve havadan vuruldu

03 Mayıs 2019 Cuma 12:56
Türkiye ve Azerbaycan'dan savaş sahnelerini aratmayan tatbikat

BAKÜ (AA) - Türk ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı ortak askeri tatbikatta temsili düşman hedefleri kara ve havadan vuruldu.

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki askeri iş birliği çerçevesinde, iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi amacıyla yapılan tatbikatın üçüncü ve son gününde yerine getirilen görevler gerçek savaş sahnelerini aratmadı.

Bakü yakınlarında askeri eğitim alanında yapılan tatbikatta 85'i Türkiye'den bin asker, 60 tank ve zırhlı araç, 30 top ve havan topu ile 20 taarruz ve nakliye helikopterleri yer aldı.

Tatbikat, yüksekliklerdeki temsili düşman hedeflerine top, havan topu ve helikopterlerden yapılan atışlarla başladı.

Top ve hava saldırısının ardından tank ve zırhlı araçlar düşman hedeflerine doğru atışlar yaparak atağa geçti. Temsili hedefler, atışlarla imha edildi ve helikopterle düşman mevzilerine indirilen askerler bölgeyi ele geçirdi.

Tatbikat, temsili yaralıların helikopterlerle tahliye edilmesiyle sona erdi.

Tatbikatın Azerbaycan grubu ekip komutanı Albay İlgar Letifov, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, tatbikatın başarılı olduğunu söyledi. Letifov, komutanlığın verdiği emir ve talimatların yüksek düzeyde yerine getirildiğini kaydetti.

Türkiye grubu ekip komutanı Albay Murat Dirik de iki ülke arasındaki uzun yıllardır devam eden askeri iş birliği ve koordinasyon neticesinde fevkalade bir tatbikat yapıldığını belirtti.

Tatbikatın iki ülke askerlerinin ortak çalışabilme, birbirini anlayabilme, birbirlerinin silah ve gereçlerini tanıma ve kullanma konusunda iyi bir eğitim vesilesi olduğunu söyleyen Dirik, tatbikata Türkiye'den bir motorlu piyade bölüğü ile katılım sağladıklarını ifade etti.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 12:56
  1. Azerbaycan
  2. Bakü
  3. tatbikat
  4. TSK

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