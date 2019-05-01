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Türkiye ve Azerbaycan ordusundan ortak askeri tatbikat

Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Azerbaycan'da "Mustafa Kemal Atatürk 2019" isimli ortak askeri tatbikat gerçekleştiriyor

01 Mayıs 2019 Çarşamba 12:10
Türkiye ve Azerbaycan ordusundan ortak askeri tatbikat

BAKÜ (AA) - Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetleri, Azerbaycan'da ortak askeri tatbikata başladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasındaki askeri iş birliği çerçevesinde planlanan ve "Mustafa Kemal Atatürk 2019" ismi verilen ortak askeri tatbikat başladı.

Tatbikatla tecrübe paylaşımı yapılarak, iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki koordinasyonun geliştirilmesinin amaçlandığı belirtildi.

Ortak tatbikatta askeri birliklerin yanı sıra zırhlı araçlar, topçu bataryaları, havan topları, uçak ve helikopterlerle hava savunma sistemleri yer alıyor.

Temsili düşman hedeflerine atışların yapıldığı ve çeşitli manevraların gerçekleştirildiği tatbikat 3 Mayıs'a kadar devam edecek.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 12:10
  1. Azerbaycan
  2. tatbikat
  3. TSK

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