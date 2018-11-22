"Türkiye ve Azerbaycan adli iş birliklerini geliştirmeyi sürdürecek"

BAKÜ (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'nin, Azerbaycan ile ilişkilerinin her alanda karşılıklı anlayış, iş birliği ve ortak yarar temelinde geliştirilmesine önem verdiğini belirtti.

Bakan Gül, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de, Azerbaycan Adalet Bakanlığının 100. yılı dolayısıyla düzenlenen "Adalet Sisteminin Gelişim Yolu: Olumlu Tecrübeler" Konferansı'na katıldı.

Konferansta yaptığı konuşmada Gül, Azerbaycan ve Türkiye'nin iki kardeş ülke olduğunu belirterek, özellikle Kafkasya'da barış, istikrar ve kalkınmanın sağlanması için iki arasındaki dayanışmanın tartışılmaz öneme sahip olduğunu kaydetti.

Türkiye ve Azerbaycan'ın gücünü ortak tarih ve kültür birliğinden alan sıkı bağlarla birbirine kenetlendiğini vurgulayan Gül, hem ikili ilişkiler hem de bölgesel konulardaki iş birliğini artırarak sürdürmeyi istediklerini dile getirdi.

Gül, devlet başkanları düzeyindeki görüşmeler başta olmak üzere, iki ülke arasında yapılan ziyaretlerin ülkeler arasındaki benzersiz ilişkinin diğer göstergesi olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

"Türkiye, her alanda Azerbaycan ile ilişkilerinin karşılıklı anlayış, iş birliği ve ortak yarar temelinde geliştirilmesine önem vermektedir. Karşılıklı yararlar kadar paylaştığımız ortak değerler üzerine kurulu ilişkilerimizin daima ileriye götürülmesi en samimi dileğimizdir. Adli konulardaki iş birliğimizi de bu iyi ilişiklerin önemli bir boyutu olarak görüyor ve geliştirme irademizi ifade ediyoruz."

- Geçen yıl 128 adaya eğitim verildi

Gül, Türkiye Adalet Akademisi ve Azerbaycan Yargı Kurumları arasındaki iş birliğiyle, Azerbaycan Adalet Akademisinde eğitim gören 128 adayın 2017'de 4 grup halinde Türkiye'de 10 günlük "İnsan Hakları ve Mahkeme Yönetimi" eğitimi aldığını hatırlattı.

Söz konusu eğitimlere devam edilmesini hedeflediklerinin altını çizen Gül, "Ülkemizin bu konudaki bilgi ve tecrübelerini Azerbaycan'la paylaşmaya hazır olduğumuz gibi, hukuk ve yargı alanında Azerbaycan'ın tecrübe ve birikiminden yararlanmayı da oldukça önemsiyoruz." dedi.

- "Adalet hizmetlerinin kalitesini daha da artıcacağız"

Türkiye'de adalet alanında son 16 yılda yapılan değişikliklerden de bahseden Gül, hukuk ve yargı sistemini insana hizmet eden bir araç olarak işler hale getirmek için önemli reformlar yaptıklarını bildirdi.

Son 16 yılın reformlarının "güven veren bir adalet" sisteminin inşası yönünde ilerlediğini belirten Gül, "Reform çizgimizi aynı değer ve hassasiyetle sürdürecek, iyi uygulama örnekleriyle adalet hizmetlerinin kalitesini daha da artıcacağız." ifadelerini kullandı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirdiği hain darbe girişimine ilişkin de Gül, Azerbaycan başta olmak üzere, bu süreçte Türkiye'nin yanında duran, demokrasiye, demokratik kurumlara, seçilmiş hükümete desteklerini sunan dost ülkelere teşekkürlerini iletti.



Azerbaycan Adalet Bakanı Fikret Memmedov'un ev sahipliğinde düzenlenen konferansa Bakan Gül'ün yanı sıra Belarus Adalet Bakanı Oleg Slijenski, Gürcistan Adalet Bakanı Yardımcısı Mikheil Sarjveladze, Azerbaycan İçişleri Bakanı Ramil Usubov, Başsavcısı Zakir Garalov, Anayasa Mahkemesi Başkanı Ferhat Abdullayev, Yargıtay Başkanı Ramiz Rzayev ile çok sayıda yargı mensubu katıldı.

