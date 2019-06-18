0553 313 94 23

Türkiye ve Avustralya’daki engelli hakları ele alındı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığınca “Türkiye’de ve Avustralya’da Engelli Hakları Uygulaması Karşılıklı Bilgi Kaynaştırma ve DayanışmaÇalıştayı” düzenlendi.

18 Haziran 2019 Salı 09:58
Türkiye ve Avustralya’daki engelli hakları ele alındı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığınca “Türkiye’de ve Avustralya’da Engelli Hakları Uygulaması Karşılıklı Bilgi Kaynaştırma ve DayanışmaÇalıştayı” düzenlendi.


Gaziantep’in engelli dostu kent imajına uygun çalışmalarıyla dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi, gerçekleştirdiği birçok organizasyonla farkındalık oluşturmayı başardı. Bu kapsamda Özel Engelsiz Yaşam Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi’nde organize edilen “Türkiye’de ve Avustralya’da Engelli Hakları Uygulaması Karşılıklı Bilgi Kaynaştırma ve Dayanışma Çalıştayı”, engellilerin sosyal hayatta yaşadığı sorunlara ışık tuttu, çözüm önerileri sundu. Çalıştayın açışında konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Mehmet Berk, engellilerin toplumun vazgeçilmez bir unsuru olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesi tarafından engellilerin sorunlarına çözüm olacak prestijli dev projelerin hayata geçirildiğini bildirdi. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay ise, engellilerin yaşamını doğrudan etkileyen sorunların ele alınacağı çalıştayın verimli geçeceğini söyledi. Avusturalya’dan çalıştaya katılan Profesyonel Gelişim Eğitmeni ve Engelli Hakları Savunmanı Nihal İşcel, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Dilek Eren Akyüz ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Nilay Kayhan, Türkiye ve Avustralya’daki engelli haklarının uygulaması ele alındı.


İki oturumdan oluşan çalıştayda mevcut engelli hakları, engellilerin yaşadığı sorunlar ve çözümleri uzmanlar tarafından konuşuldu. Masaya yatırılan konu başlıkları, çalıştay sonuç raporu haline getirildi.


Çalıştaya Altı Nokta Körler Derneği, Körler Eğitim Kalkınma Derneği, Görme Engelliler Şubesi, Görmeyenler Kültür Birleştirme Derneği, Dünya Engelsiz Kahramanlar Derneği ve Gaziantep Fiziksel Engelliler Derneği başkanları ve üyeleri katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 09:58
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkanlar da tecrübe diyor
    1. Başkanlar da tecrübe diyor
    2. Pazarcılıktan Avrupa şampiyonasına
    3. Boat Show Tuzla Deniz Fuarı’na geri..
    4. Başkan Asya, İstanbul seçimlerini..
    5. Büyükçekmece - Gelsenkirchen..
    6. Sanayi üretim endeksi (2)
    7. (Özel) Bursa’da kesilen meyve ağacı..
    8. Gezi ile paralel darbede devirdiler,..
    9. Bakan müjdeyi verdi! 55 ilaç daha..
    10. Sayıştaydan İmamoğlu'nun iddialarına..
    11. Aslanapa’da ’Trap ve Tek Kurşun..
    12. Genç ziraat mühendisi Söke Ovası’nda..
    13. Çocuklara karne hediyesi ‘’Harika..
    14. Muhammed Mursi Hakk’a yürüdü! Son..
    15. Kayseri OSB Teknik Koleji Nitelikli..
    16. Serinlemek için girdiği gölette..
    17. “Moody’s’in kararı 23 Haziran’a yönelik”
    18. Salomon Ultimate Cunda etkinlikleri
    19. Polat ve Çevre Köyler Derneği’nden..
    20. Malatya’da torbacı operasyonu: 4..
    21. Son sinyalin uçurumdan geldiğini..
    22. Seydişehir’de metruk binalar yıkılıyor
    23. Burhaniye’de muhtar çiftçi hayrına..
    24. Dumlupınar’da köy yolları yapım..
    25. Aydın’da dolandırıcılık olayına..
    26. Nafakada iki yıl önceki kararla algı..
    27. Gümüşhane’de şiddetli yağış sele neden..
    28. Türk sanat müziği şarkılarını..
    29. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    30. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    Uzman isimden korkutan uyarı! Su yerine tüketmek aniden öldürüyor
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    F-35 uçaklarının üreticisinden flaş Türkiye açıklaması!
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Dünya bu tehdidi konuşuyor: Çekilin, yoksa tankerlerinizi bombalarız
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Başörtüsü yasakçısından Ekrem’e destek!
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...
    Şirin Payzın'ı rezil eden paylaşım! Geri adım attı...

    Günün Karikatürü

    18 Haziran 2019
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    PKK'nın siyasi kolu HDP'den ortak yayın açıklaması
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!
    Binali Yıldırım'dan İmamoğlu'nu terleten sözler!