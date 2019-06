Türkiye ve Avrupa’nın en büyük karma projesi KUMS MALL AVM tanıtıldı

KUMS Mall AVM’nin tanıtım toplantısı toplantısında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Turizmin her alanında en iyi olmak için destek vermeye hazırız” dedi.

Türkiye ve Avrupa’nın en büyük karma projesi Kayseri Uluslararası Mobilyacılar Sitesi (KUMS) Mall’nin tanıtım toplantısı gerçekleşti. Toplam bütçesi 2 milyar TL olan AVM’de perakende satışın yanında, mobilya satışları da gerçekleşerek vatandaşların bütün ihtiyaçlarına tek çatı altında cevap verebilme imkanı olacak.

Toplantıya Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Müdürü Ercan Sarıkaya, GLA Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Çelik ve yönetimi katıldı.

6000 yıllık ticari geçmişiyle Kayseri’nin Anadolu’da ticaretin kalbi olduğunu ve bu alanda sürekli çalışmalar yaptıklarını söyleyen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Kayserimiz Anadolu’nun merkezinde ticaretin kalbinin attığı en önemli yer. 6000 yıllık ticari geçmişiyle adeta İpekyolu’nun da üzerinde olmanın getirisiyle birlikte, Kayserimizin, Kayseri’lilerin iliklerine ticaret işlemiş desek yanlış olmaz. Bu anlam içerisinde Kayseri’de ticaret alanını çeşitlendirmek ve dünün ihtiyaçlarına cevap verecek hale getirmek amacıyla bizler de, gayretler sürdürmekteyiz. Turizm alanındaki çalışma ve gayretlerimiz meyvesini verdi ve ümitlerimiz artmaya başladı. Bu şekilde Kayserimiz de sanayinin ticaretin merkezi diye anılırken, turizmin de merkezi olması yönünde epeyce adımlar atıldı. Son süreçte yine turizmle ilgili yine Kültepe Kaniş-Karum bölgesinde ‘Tablet Müzesi’ çalışmalarımız hızla devam ediyor. Yeni bir yol açıyoruz inşallah. Şanlıurfa’yı ayağa kaldıran nasıl bir proje olduysa bizi de kalkındıracak olan projelerimizin çok daha fazlası olarak yerini alacağını buradan paylaşmak istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu seneyi Göbeklitepe ilan etmesiyle gerekli kazanımlar elde edildi. Bizim de Kültepemiz buradaki verileriyle 24 bin adet çıkmış tabletiyle çek, senet gibi ticaretin bir bakıma başlangıcı gibi olacak olan yazılımlarıyla önem arz etmektedir. Burada söylenilen konular AVM mantığı içerisinde önemli. Bunları zenginleştirir ve çeşitlendirirsek biz kazanırız. Her alanda gayret gösteriyor ve çalışmalara hız vermeye çabalıyoruz. Bütün bunlarla birlikte Kayseri konulduğunda, ticaretin ve sanayinin merkezi. Orta Anadolu’da çeşitlendirilmiş, önemli ve anlamlı bir AVM’nin hayata geçiriliyor olması, 426 tane de içerisinde kiralanabilir alanın olmasında bütünleyici çalışmalarda belediyeler olarak bizler, her türlü desteği vermeye burada hazırız. Ben şehir dışından gelen dostlarımıza hoş geldiniz diyorum ve KAYMOS’umuza da başarılar diliyor, daha değişik çalışmalarda birlikte buluşmak ümidiyle diyorum” dedi.

Türkiye’nin her yerinden farklılık oluşturacak meslektaşlarına kapılarının açık olduğunu ve sadece fuarlarda değil böyle nezih bir alanda müşterilerle buluşmak istediklerini söyleyen Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Müdürü Ercan Sarıkaya, “Yaklaşık 25 yıldır mobilya sektöründe hizmet vermeye çalışıyorum. Çok ilginç bir sektör. Sıkıntıları zaman zaman hat safhaya geliyor ama öyle dönemler oluyor ki çok mutlu oluyoruz. Mobilyacının en mutlu olduğu anı, işi bitirip teslim ettikten sonra ev halkının mutluluğunu gördüğüm an olarak tarif ediyorum ben. Özellikle 3-4 yıldır ham madde fiyatlarındaki artışlar bize sıkıntı veriyor. Şöyle bir örnek vereyim ben, 3-5 milyon liralık yatırımla hizmet veren bir firmaya ikinci el 20-30 bin liralık bir makine alarak bir firma kafa tutarak rekabet yapabiliyor. Yaklaşık 10 yıl önce bu yolda, bir Avrupa Birliği projesiyle başladık. Bu tür sıkıntıları geçmişten de yaşadığımız için, sektörün birlik ve beraberlik içinde hareket edeceği, yurt içinde ve yurt dışında özellikle çok büyük pas tutan daha fazla pay almasını sağlayacak Kayseri Uluslararası Mobilyacılar Sitesi (KUMS) isimli bir projeyle başladık. Ülke olarak üretimi çözdük. Artık üretebiliyoruz birçok sektörde. Bizim ürettiğimiz ürünleri nezih bir ortamda sergilememiz ve sadece belli dönemlerdeki fuarlar dışında müşteriyle buluşabileceğimiz alanlara ihtiyaç duyarak, böyle bir organizasyona gittik. Bölgesel bir yapısı var alış veriş merkezimizin. Kayseri ve bölgedeki şehirlere perakende olarak hizmet vermek istiyoruz. ‘Burası Türkiye’nin Alış Veriş Merkezi’ sloganıyla yola çıktığımız için, Türkiye’nin her tarafında üretimi olan ve özellikle daha farklı ürünleri olan tüm meslektaşlarımıza kapımız açık” ifadelerini kullandı.

GLA Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Çelik yaptığı tanıtım sunumunda, bilinen AVM alışkanlığının tamamen değişerek Türkiye’de sadece KUMS Mall konuşulacak diyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“Türkiye’de biliyorsunuz bütün alış veriş merkezleri birbirinin tekrarı. Nereye giderseniz gidin hep aynı markalar ve aynı şeyleri görüyorsunuz. Türkiye alış veriş merkezi konusunda bir doyum noktasına geldi. Şu an Türkiye genelinde 426 tane alış veriş merkezimiz var. 2023’e kadar ise 500 hedefimiz var. açıldıktan sonra ise Türkiye’de konuşulacak olan tek yer KUMS Mall Factory olacak. Burası sayesinde alışveriş bambaşka bir noktaya gelecek. Bilinen AVM mantığı dışında, burada genelde üretime yöneleceğiz. Üretim artışıyla bir tüketim getireceğiz. Burada 2 farklı konsept olacak. İlki her AVM’de gördüğünüz perakende satışçılar, ikincisi de mobilya ve dekorasyon kısmı olacak. Aslında mobilya ve dekorasyon asıl farklılığımızı oluşturacak”

Yapılan tanıtım toplantısının ardından protokol ve yönetim hatıra fotoğrafı çektirdiler.