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Türkiye ve ABD Suriye konulu 3. toplantıyı yarın yapacak

06 Aralık 2018 Perşembe 15:24
Türkiye ve ABD Suriye konulu 3. toplantıyı yarın yapacak

ANKARA (AA) - Türkiye ve ABD heyetleri, Suriye konulu 3'üncü ortak çalışma grubu toplantısını yarın Ankara'da yapacak.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, iki ülkeden ilgili bakanlık ve kurum yetkililerinin katılacağı toplantı yarın Ankara'da düzenlenecek.

Heyetlere, Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sedat Önal ve ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey başkanlık edecek.

Çalışma toplantılarının ilki 8 Mart'ta ABD'de, ikincisi ise 13 Temmuz'da Ankara'da yapılmıştı.


Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 15:24
  1. ABD
  2. Suriye
  3. türkiye

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