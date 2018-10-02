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Türkiye ve ABD son aşamaya geldi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD unsurlarının Münbiç'teki ortak devriye görevine ilişkin birlikte yapacakları eğitimle ilgili çalışmalarda son aşamaya gelindiği belirtildi.

02 Ekim 2018 Salı 07:53
Türkiye ve ABD son aşamaya geldi

Yetkililer, ortak eğitimlere yönelik çalışmalarda son aşamaya  gelindiği, eğitimlerin çok kısa sürede başlaması için gerekli adımların atılmakta  olduğunu bildirdi.

AA muhabirinin askeri kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Türk ve ABD  silahlı kuvvetleri unsurları tarafından Münbiç'te yapılması planlanan ortak  devriye görevine ilişkin çalışmalar devam ediyor.

Öte yandan Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekat alanı ile  Münbiç hattında 53'üncü devriye görevini pazar günü gerçekleştirmişti.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 07:53
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