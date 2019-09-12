Türkiye ve ABD arasında ortak devriye

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri, Fırat'ın doğusunda 4. hava devriyesine başladı. Devriyeye 2 TSK helikopteri ve 2 ABD Hava Kuvetleri helikopteri katılıyor.

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG kontrolünde kalan Fırat'ın doğusundaki terör varlığının sınır güvenliğini tehdit etmesi nedeniyle bu alanda Türkiye ile ABD tarafından güvenli bölge oluşturulması kararlaştırıldı. Bu doğrultuda Akçakale'de iki ülke askerleri tarafından Müşterek Harekat Merkezi kurularak güvenli bölgeye yönelik çalışma başlatıldı. 12 Ağustos'ta kurulan merkezin çalışmaları kapsamında bugüne kadar Fırat'ın doğusunda iki ülke tarafından 3 kez havadan, bir kez de karadan ortak devriye yapıldı.