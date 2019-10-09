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Harekat öncesi kritik gelişme! İbrahim Kalın ve O'Birien telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Birien telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

09 Ekim 2019 Çarşamba 14:20
Harekat öncesi kritik gelişme! İbrahim Kalın ve O'Birien telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Kalın-O'Brein görüşmesinde, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölgenin tesis edilmesi ve bu alanda bundan sonra atılması öngörülen adımlar ele alındı.

Görüşmede ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın daveti üzerine 13 Kasım 2019'da Vaşington'a gerçekleştireceği ziyaretin gündemiyle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Kalın, güvenli bölgenin amacının Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde Türkiye sınırını terörist unsurlardan temizlemek ve mültecilerin evlerine dönüşünü sağlamak olduğunu, DEAŞ ile mücadelenin de kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 14:20
  1. Donald Trump
  2. ABD
  3. Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü
  4. İbrahim Kalın
  5. O'Birien

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