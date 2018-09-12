Hüseyin Aydın kimdir? Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliğine Hüseyin Aydın atandı

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri ile Genel Müdürü’nün atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara göre, Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyeliğine Hüseyin Aydın atandı. Peki Hüseyin Aydın kimdir? Hüseyin Aydın nereli ve kaç yaşında? İşte Hüseyin Aydın biyografisi…

Hüseyin Aydın’ın biyografisi, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu'na atanmasının ardından günün en çok merak edilenlerinden oldu. İşte, aynı zamanda Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın hakkında tüm detaylar…

Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Ekonomi Bölümü mezunu olan Aydın, meslek hayatına T.C. Ziraat Bankası’nda Müfettiş Yardımcısı olarak başladı. Aydın, aynı kurumda, müfettiş, daire başkanı, Duisburg/Almanya temsilciliği ve şube müdürlüğü görevlerinde bulundu. 28.03.2003 – 13.04.2005 tarihleri arasında Halk Bankası Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliğinin yanı sıra, 28.04.2004 – 12.11.2004 tarihleri arasında Mülga Pamukbank T.A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüttü. 14.04.2005 – 31.05.2005 tarihleri arasında T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapan Aydın, 31.05.2005 tarihinden itibaren Halk Bankası'nda Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak görev yapıyor.

Hüseyin Aydın, Uzbekistan –Türkish Bank Denetim Kurulu Üyeliğinin yanı sıra Macaristan Halk Bankası ve Fintek A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Halen Birlik Sigorta A.Ş. ve Birlik Hayat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini yürüten Hüseyin Aydın, evli ve iki çocuk babası.