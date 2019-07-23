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Türkiye Varlık Fonu: "Türkiye Varlık Fonu’nun Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesine ilişkin gelir paylaşımı esasına dayanan 10 yıl süreli hizmet alım sözleşmesi için ihale düzenleneceği 1 Mayıs 2019 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştu. Haziran itibariyle

Türkiye Varlık Fonu: "Türkiye Varlık Fonu’nun Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesine ilişkin gelir paylaşımı esasına dayanan 10 yıl süreli hizmet alım sözleşmesi için ihale düzenleneceği 1 Mayıs 2019 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştu.

23 Temmuz 2019 Salı 16:34
Türkiye Varlık Fonu: "Türkiye Varlık Fonu’nun Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesine ilişkin gelir paylaşımı esasına dayanan 10 yıl süreli hizmet alım sözleşmesi için ihale düzenleneceği 1 Mayıs 2019 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştu. Haziran itibariyle

Türkiye Varlık Fonu: "Türkiye Varlık Fonu’nun Milli Piyango oyunlarının düzenlenmesine ilişkin gelir paylaşımı esasına dayanan 10 yıl süreli hizmet alım sözleşmesi için ihale düzenleneceği 1 Mayıs 2019 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştu. Haziran itibariyle başlayan ihale sürecinde teklifler toplanmış ve değerlendirme devam etmektedir. Nihai karar alındığında kamuoyuna açıklama yapılacaktır."

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 16:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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