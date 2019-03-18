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Türkiye Varlık Fonu, o iddialara noktayı koydu

Türkiye Varlık Fonu tarafından yapılan açıklamada, TVF’nin satışıyla ilgili hiçbir gündemin bulunmadığı belirtildi.

18 Mart 2019 Pazartesi 16:03
Türkiye Varlık Fonu, o iddialara noktayı koydu

Türkiye Varlık Fonu tarafından yapılan açıklamada, TVF’nin satışıyla ilgili hiçbir gündemin bulunmadığı belirtildi.


Türkiye Varlık Fonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, ’Türkiye Varlık Fonu’nun satılacağı’ yönündeki haberlerin asılsız olduğunu belirtilerek, "III-52.1 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’in (III-52.1.c) 12.03.2019 tarih ve 30712 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra Türkiye Varlık Fonu’nun satılacağına dair asılsız haberler kamuoyu gündemine gelmiştir. İlgili Tebliğ uyarınca; TCMB, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve ipotek finansman kuruluşlarına ilave olarak Türkiye Varlık Fonu tarafından para ve sermaye piyasası araçları ihraç edilmesi durumunda, SPK’ya tabi yatırım fonlarının bu araçlara yapacağı yatırımlarda ilgili fıkrada belirtilen sınırlamalardan muaf tutulacağı ifade edilmiştir" denildi.


Açıklamada şunlar kaydedildi:


"Tamamen teknik bir düzenleme getiren ilgili tebliğden Türkiye Varlık Fonu’nun satılması gibi bir anlam çıkarmak mümkün değildir. Ayrıca, Türkiye Varlık Fonu’nun satışıyla ilgili hiçbir gündem bulunmamaktadır. Büyük ve güçlü Türkiye vizyonu çerçevesinde, ülkemizin finansal güç merkezi olma misyonuyla faaliyet gösteren Türkiye Varlık Fonu, portföyündeki varlıkların değerini en üst seviyeye taşıma, Türkiye’nin stratejik yatırımlarına sermaye desteği sağlama, ulusal şirketlerden bölgesel ve küresel liderler çıkarmaya katkıda bulunma ve uzun vadede ülkenin yetenek havuzu olmak hedefleriyle faaliyetlerine devam etmektedir. Kötü niyetli çevrelerce yapılan bu tür kasıtlı yorumlara vatandaşlarımızca itibar edilmemesini temenni ederiz."

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 16:03
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