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Türkiye üzerine kirli oyun! 400 DAEŞ'liye görev verildi

Türkiye ve Rusya'nın anlaşması sonrası İdlib'de, Esed'in yeni bir oyun oynadığı öğrenildi. Esed'in Türkiye'ye 400 DAEŞ'liyi gönderdiği belirtildi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 22:21
Türkiye üzerine kirli oyun! 400 DAEŞ'liye görev verildi

Türkiye ve Rusya'nın anlaşması sonrası çatışmaların ve rejim saldırılarının durduğu İdlib'de yeni bir oyun oynandığı ortaya çıktı. Bağımsız kuruluşların raporlarına göre Esed rejimi, Suriye'nin doğusundaki 400 IŞİD üyesi teröristi bu sabah saatlerinde İdlib'e doğru gönderdi.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Esed rejiminin İdlib'de yeni bir oyun oynadığını yazdı.

Türkiye ve Rusya, Soçi'deki toplantıda anlaşmaya varmış, İdlib'i çevreleyen bir hatta silahsızlanma bölgesi ilan ederek kentte ateşkesi sağlamıştı.

"IŞİD TERÖRİSTLERİ İLE ANLAŞTI"

Anlaşmanın ardından Rusya ve Esad rejiminin İdlib'e yönelik kara ve hava saldırıları durmuştu. Suriye yönetimi ise anlaşmadan memnun olmadığını açıklamış, Rusya ise Esed'ı ikna edeceğine dair Türkiye'ye güvence vermişti.

Ancak Esed rejiminin İdlib anlaşmasında mevcut saldırmazlık durumunu değiştirmek için harekete geçtiği ortaya çıktı.

"SALDIRI DÜZENLEYİP ANLAŞMAYI BOZACAKLAR"

Suriye İnsan Hakları Gözlamevi (SOHR) Suriye'nin doğusunda varlığını koruyan IŞİD militanları ile Esed rejiminin anlaştığını duyurdu. Anlaşmaya göre 400 terörist, bu sabah İdlib'e doğru gönderildi. Teröristlerin, İdlib bölgesinde karışıklıklar yaratarak anlaşmanın bozulması ve Rusya-Esed ikilisinin saldırılarını yeniden başlatması için eylemler yapacağı iddia edildi.

Haber Tarihi: 24 Eylül 2018 Pazartesi 22:21
  1. DAEŞ örgütü
  2. Esed rejimi

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