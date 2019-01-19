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Türkiye Uzay Ajansı Milli Uzay Çalıştayı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: (2)- "Uzay Ajansı'yla nihai hedefimiz, havacılık ve uzay teknolojilerinde sonuç odaklı stratejiler uygulayıp Türkiye’yi bu alanda dünyada lider ülkeler arasına taşımaktır"- "Milli Uzay Ajansı'mızın logosunu da tüm Türkiye'nin katkısıyla tasarlamak istiyoruz"

19 Ocak 2019 Cumartesi 18:30
Türkiye Uzay Ajansı Milli Uzay Çalıştayı

KOCAELİ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Uzay Ajansı'yla nihai hedefimiz, havacılık ve uzay teknolojilerinde sonuç odaklı stratejiler uygulayıp Türkiye’yi bu alanda dünyada lider ülkeler arasına taşımaktır." dedi.

Bakan Varank, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Gebze Yerleşkesi'nde Türkiye Uzay Ajansı Milli Uzay Çalıştayı Programı'nın kapanış oturumunda yaptığı konuşmada, bir sonraki aşamada burada mutabık kalınan fikirlerin hayata geçirilmesi için idari ve mali düzenlemelere odaklanacaklarını söyledi.

İşin insan kaynakları boyutunun başarıya giden yolun temel anahtarı olduğunu ifade eden Varank, alanda çalışan değerli hocalar ve araştırmacılarla her türlü işbirliğine açık olduklarını aktardı.

Varank, aralarında bulunan çok değerli bazı isimlerden bahsetmek istediğini dile getirerek, "Ahmed Akgiray burada. Ben de kendisini çalıştay vasıtasıyla arkadaşlarımdan öğrendim. Bizim için aslında büyük bir eksiklik. Kendisi Mars’a inen robot Curiosity’nin otomatik iniş radarının tasarım ekibinde. Uydular için ion motor tasarlayan Murat Çelik de aramızda. Toros 230 ve 260 roket motorlarını geliştirenlerden Mehmet Ali Ak ve mekanik tasarımcısı Sadık Murat Yüksel de bizlerle beraber, hibrit roket motoru tasarlayan ekibe liderlik eden Arif Kocabeyoğlu da bizimle bu çalıştaya katkılarını sundu. Feza Arıkan hocamız, iyonosferin uydu haberleşmesine etkisi alanında uluslararası gururumuz." diye konuştu.

- "Ülkemize gelecek üst düzey araştırmacılara çok cazip teşvikler sunuyoruz"

Odağına havacılık, uzay ve savunmayı alan Türkiye’nin en büyük sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul'un da çalıştaya katkı sağladığını anlatan Varank, "TAI ve Aselsan gibi uydu üreticisi firmalarımız alt sistemler ve yazılımların üretiminde kümelenme firmalarından faydalanıyor. Bu alanda ülkemizde yeni kümeler oluşturmak da önceliklerimiz arasında. Varmaya çalıştığım nokta şu; bu gibi örnekler, mevcut kabiliyetlerimizi göstermesi açısından çok kıymetli. İnsan kaynağımızı daha da artırıp, kabiliyetlerimizi ileri taşımak adına yüksek lisans ve doktora burs çağrılarına çıkılacak." ifadesini kullandı.

Varank, yeri gelmişken başvurusu hala açık olan vizyoner bir programlarından bahsetmek istediğini de aktararak, şöyle konuştu:

"Ülkemizi üst düzey araştırmacılar için cazibe merkezi haline getirmek amacıyla Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'nı açıkladık. Stratejik alanlardaki projelere katkı sağlamak üzere ülkemize gelecek üst düzey araştırmacılara çok cazip teşvikler sunuyoruz. Bu araştırmacılar, akademi ya da özel sektör bünyesinde çalışma ve kendi ekiplerini kurma fırsatına sahip olacaklar. Uzay ve havacılık alanlarında, Türkiye dışında çalışan ve alanında öncü olan araştırmacıları bu programımızdan faydalanmaya davet ediyoruz. Biz bakanlıkça açık kapı politikası uyguluyoruz. Yani fikri olan ve bunu somut projelerle destekleyen herkesin başımızın üzerinde yeri var. Şu aşamada ihtiyacımız, akademik bilginin, pratik uygulamalarla hayat bulup ülkemize katma değer üretecek şekilde ticarileşmesi. Atalarımız 'ağaç yaşken eğilir' demişler. Buradan hareketle gençlerimizi de geleceğe hazırlıyor, çocuklara ve gençlere, yenilikçi yönlerini ortaya koyabilecekleri ortamları sağlıyoruz."

- "Logoyu tüm Türkiye'nin katkısıyla tasarlamak istiyoruz"

Deneyap teknoloji atölyeleri ve bilim merkezleri kurduklarını belirten Varank, bu merkezlerde çocukların havacılık ve uzay atölyelerinde eğitim alıp, projeler geliştirebileceğini anlattı.

Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivalini eylül ayında gerçekleştirdiklerine değinen Varank, Teknofest'in, ilk yılında 550 bin katılımcıyla dünyadaki en büyük ikinci havacılık ve uzay festivali olduğunu kaydetti.

Bakan Varank, dünyada roket yarışması yapan 2 ülkeden biri olduklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Toplumun genelinde farkındalığı artırmayı önemli bir misyon olarak görüyoruz. Bu alandaki çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek. Uzay Ajansı'yla nihai hedefimiz, havacılık ve uzay teknolojilerinde sonuç odaklı stratejiler uygulayıp Türkiye’yi bu alanda dünyada lider ülkeler arasına taşımaktır. Bu hedefin karşılanması ortak akılla, çok iyi tanımlanmış bir yol haritasıyla mümkün. Sizlerin de katkılarıyla biçimlenecek Milli Uzay Programı bu işin çıkış noktası olacak. Buradan bir de çağrı yapmak istiyorum; İnşallah Milli Uzay Ajansı'mızın logosunu tüm Türkiye'ye çağrı açarak, tüm Türkiye'nin katkısıyla tasarlamak istiyoruz. O alanda da sizlerden katkılarınızı bekliyoruz."

Konuşmanın ardından Bakan Varank, toplantı salonunun dışında kendisini bekleyen ve takdir belgesi alan 5. sınıf öğrencisi Muhammet Mustafa Şitil'e karne hediyesi verdi.

Programa, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır ve ilgililer katıldı.

(Bitti)

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 18:30
  1. Kocaeli
  2. TÜBİTAK
  3. Türkiye Uzay Ajansı Milli Uzay Çalıştayı

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