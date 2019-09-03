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Türkiye Uzay Ajansı ilk toplantısını yaptı

Türkiye Uzay Ajansının yönetim kurulu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank başkanlığında ilk kez toplandı- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: - "Uzay ajansımızın, Türkiye'nin uzaydaki geleceğine yön verecek işlere imza atacağına inanıyorum"

03 Eylül 2019 Salı 15:24
Türkiye Uzay Ajansı ilk toplantısını yaptı

ANKARA (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Uzay Ajansının ilk yönetim kurulu toplantısına başkanlık etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında gerçekleştirilen Türkiye Uzay Ajansının ilk yönetim kurulu toplantısına Başkan Serdar Hüseyin Yıldırım ile üyeler katıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır da toplantıda yer aldı.

Bakan Varank, toplantıda, büyük ve güçlü Türkiye yolunda uzay alanında çalışmalar yürütüldüğünü belirtti.

Türkiye Uzay Ajansının ülkenin 20 yıllık rüyası olduğunu vurgulayan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensibiyle yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin atandığı hatırlattı.

Varank, yönetim kurulu başkan ve üyelerinin alanlarında uzman ve tecrübe sahibi isimler olduğuna işaret ederek, ajansın "Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi" vizyonu çerçevesinde Türkiye'nin uzay alanında milli menfaatlerini koruyacak çalışmalar yapacağını bildirdi.

- Milli Uzay Programı

Dünyanın geleceğinin uzayda olduğunu ifade eden Varank, ajansın kurulmasının Türkiye için bir iftihar vesilesi olduğunu kaydetti.

Varank, ajansın gündeminde Milli Uzay Programı olduğuna dikkati çekerek, Cumhurbaşkanlığında oluşturulan politika kurullarıyla istişare halinde programın tamamlanacağını ifade etti.

Büyük ve güçlü Türkiye yolunda uzay alanında çalışmanın önemine değinen Varank, "Uzay ajansımızın, Türkiye'nin uzaydaki geleceğine yön verecek işlere imza atacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- Logo talimatı

Bakan Varank, Türkiye Uzay Ajansının logo seçiminin vatandaşların katılımıyla gerçekleştirilmesi için hazırlık yapılması konusunda Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım'a da talimat verdi.

Yıldırım, ilk yönetim kurulu toplantısı tutanağını Bakan Varank'a imzalattı.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 15:24
  1. ilk toplantı
  2. logo
  3. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
  4. Türkiye Uzay Ajansı

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