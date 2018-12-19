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Türkiye-Ürdün ortak askeri tatbikatları devam ediyor

Ürdün'ün ev sahipliğinde 22 Aralık'a kadar sürecek iki ortak tatbikatla iş birliğinin geliştirilmesi hedefleniyor

19 Aralık 2018 Çarşamba 15:42
Türkiye-Ürdün ortak askeri tatbikatları devam ediyor

AMMAN (AA) - Türkiye ile Ürdün silahlı kuvvetleri arasında Ürdün'ün ev sahipliğinde düzenlenen ortak iki askeri tatbikat devam ediyor.

Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 15 Aralık'ta başlayan "Türkiye-Ürdün Silahlı Kuvvetleri Sınır Güvenlik Tatbikatı" ve "Türkiye-Ürdün Tabur Görev Kuvveti Komuta Yeri Tatbikatı"nın 22 Aralık'a kadar süreceği belirtildi.

Açıklamada, her iki tatbikatın eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek gibi hedeflerinin bulunduğu aktarıldı.

İlk kez icra edilen Sınır Güvenlik Tatbikatı'nın iki ülkenin dönüşümlü ev sahipliğinde her yıl gerçekleştirilmesinin planlandığına işaret edilen açıklamada, Türkiye-Ürdün Tabur Görev Kuvveti Komuta Yeri Tatbikatı'nın ise 2000 yılından bu yana iki yılda bir düzenlendiği kaydedildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 15:42
  1. askeri tatbikat
  2. türkiye
  3. Ürdün

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