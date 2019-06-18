Türkiye, UNRWA'daki görevini Ürdün'e devredecek

ANKARA (AA) - Türkiye, 1 Temmuz 2018'den itibaren yürüttüğü BM Yakın Doğu'daki Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Danışma Komisyonu'nun (AdCom) Dönem Başkanlığı görevini 1 Temmuz'dan itibaren Ürdün'e devredecek. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, UNRWA AdCom'un, Türkiye'nin dönem başkanlığındaki son toplantısının 17-18 Haziran 2019 tarihlerinde Ürdün Ölüdeniz'de gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "Filistin mültecileri için hayati önem taşıyan Ajansa, Danışma Komisyonu Dönem Başkanlığımız süresince güçlü desteğimiz sürdürülmüş, uluslararası toplumun siyasi ve mali desteğini arttırmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır. Danışma Komisyonunun müteakip Dönem Başkanlığını 1 Temmuz 2019 tarihinde Ürdün devralacaktır. UNRWA ile dayanışmamız önümüzdeki dönemde de devam edecektir." ifadesine yer verildi.

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