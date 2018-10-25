THY- Euroleague
0553 313 94 23

Muhiddin Gülal kimdir? Muhiddin Gülal Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği'ne girdi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği’nin (IADI) İcra Kurulu’na seçildi. Peki Muhiddin Gülal kimdir? Muhiddin Gülal nereli ve kaç yaşında?

25 Ekim 2018 Perşembe 09:32
Muhiddin Gülal kimdir? Muhiddin Gülal Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği'ne girdi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği’nin (IADI) İcra Kurulu’na seçildi. Peki Muhiddin Gülal kimdir? Muhiddin Gülal nereli ve kaç yaşında?

Muhiddin Gülal kimdir?

1971 yılı Giresun-Alucra doğumlu Muhiddin Gülal, 1989'da Giresun İHL'den 1995 yılında da Bilkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1997-1999 yılları arasında Sümerbank AŞ Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Gülal, 2001 yılına kadar da Etibank AŞ Teftiş Kurulu'nda müfettiş olarak görev aldı. Gülal, 2001-2005 arasında Anadolu Bank AŞ'de müfettiş olarak çalıştı. Para ve Sermaye Piyasaları konusunda uzmanlık belgesi bulunan Gülal, 2010 yılında TMSF Tahsilat Daire Başkanlığı'nda Grup Başkanı olarak çalışmaya başladı.

2012'de aynı kurumda Sigorta ve Risk İzleme Daire Başkanlığı'nda Grup Koordinatörü görevine getirilen Gülal, 2013 yılında ise TMSF Sigorta ve Risk İzleme Daire Başkanlığında daire başkanı oldu. Daha sonra 2013'te Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda (BDDK) kurul üyesi olan ve üyeliği halen devam eden Gülal, 2004-2009 yılları arasında Beyoğlu Belediye Meclis Üyeliği, Grup Başkanvekilliği, Denetim Komisyonu Başkanlığı ve Encümen Üyeliği görevlerini de icra etti. Gülal, 2 Şubat 2017'de de Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine getirildi. Evli olan Gülal, İngilizce ve Arapça biliyor.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 09:32
  1. Giresun
  2. Muhiddin Gülal kimdir?
  3. TMSF
  4. Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği
  5. Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği (IADI)

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erken rezervasyonda 5 milyon beklentisi
    1. Erken rezervasyonda 5 milyon beklentisi
    2. Gazi Üniversitesinde FETÖ operasyonu:..
    3. İstanbul'da terör operasyonu: Hepsi..
    4. The Guardian'da Kaşıkçı tepkisi!..
    5. Beşiktaş evinde 3 puan arıyor!..
    6. Fenerbahçe'de Çorlu görevinden alındı
    7. Vladimir Putin: İtalya da Türk Akım'a..
    8. EYT önergesi Meclis oylama sonucu
    9. Fatih Portakal muhabiri fena bozdu
    10. İstanbul Yeni Havalimanı’na ulaşımda..
    11. Petrolün varili 75,76 dolar..
    12. Vakıf Katılım’dan peş peşe şube açılışı
    13. Fenerbahçe'de hataya yer yok! Muhtemel..
    14. Adana'da önce çaldı sonra 'Zararlarını..
    15. Balıkesir'e senenin ilk karı düştü
    16. Anak Krakatau Yanardağı'nda patlamalar
    17. Dünya bu fotoğrafı konuşuyor!
    18. TESK’ten vergi indirimi istemi
    19. İYİ Parti'nin 2 kurucu ismi istifa etti
    20. Sakarya Müftüsü kim oldu?
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur

    Günün Karikatürü

    25 Ekim 2018
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    MHP'den Melih Gökçek bombası!
    MHP'den Melih Gökçek bombası!