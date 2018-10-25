Muhiddin Gülal kimdir? Muhiddin Gülal Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği'ne girdi

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Uluslararası Mevduat Sigortacıları Birliği’nin (IADI) İcra Kurulu’na seçildi. Peki Muhiddin Gülal kimdir? Muhiddin Gülal nereli ve kaç yaşında?

Muhiddin Gülal kimdir?

1971 yılı Giresun-Alucra doğumlu Muhiddin Gülal, 1989'da Giresun İHL'den 1995 yılında da Bilkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. 1997-1999 yılları arasında Sümerbank AŞ Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Gülal, 2001 yılına kadar da Etibank AŞ Teftiş Kurulu'nda müfettiş olarak görev aldı. Gülal, 2001-2005 arasında Anadolu Bank AŞ'de müfettiş olarak çalıştı. Para ve Sermaye Piyasaları konusunda uzmanlık belgesi bulunan Gülal, 2010 yılında TMSF Tahsilat Daire Başkanlığı'nda Grup Başkanı olarak çalışmaya başladı.

2012'de aynı kurumda Sigorta ve Risk İzleme Daire Başkanlığı'nda Grup Koordinatörü görevine getirilen Gülal, 2013 yılında ise TMSF Sigorta ve Risk İzleme Daire Başkanlığında daire başkanı oldu. Daha sonra 2013'te Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nda (BDDK) kurul üyesi olan ve üyeliği halen devam eden Gülal, 2004-2009 yılları arasında Beyoğlu Belediye Meclis Üyeliği, Grup Başkanvekilliği, Denetim Komisyonu Başkanlığı ve Encümen Üyeliği görevlerini de icra etti. Gülal, 2 Şubat 2017'de de Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine getirildi. Evli olan Gülal, İngilizce ve Arapça biliyor.