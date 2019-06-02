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“Türkiye uluslararası dayanışma ve ortaklığın gayretli bir savunucusu”

- Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın:- “Türkiye, kendi deneyimlerinden yola çıkarak, daha güvenli ve daha sürdürebilir bir dünya inşa etmek amacıyla uluslararası dayanışma ve ortaklığın gayretli bir savunucusudur”

02 Haziran 2019 Pazar 00:05
“Türkiye uluslararası dayanışma ve ortaklığın gayretli bir savunucusu”

BERLİN AA) - Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, günümüzde insani krizlerin, daha geniş coğrafyalarda birçok milleti kapsayan çarpıcı etkilere sahip olduğunu belirterek, “Türkiye, kendi deneyimlerinden yola çıkarak, daha güvenli ve daha sürdürebilir bir dünya inşa etmek amacıyla uluslararası dayanışma ve ortaklığın gayretli bir savunucusudur.” dedi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği, Avrupa Sürdürebilir Kalkınma Haftası münasebetiyle Almanya Dışişleri Bakanlığı tarafından organize edilen “Sürdürebilirlik için Diplomasi” adlı etkinlik serisine Berlin’de bulunan çeşitli ülkelerden 22 büyükelçilik ile katıldı.

Bu vesileyle büyükelçilik binasında çeşitli ülkelerin büyükelçilerine, konsoloslarına ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığınca (AFAD) “İnsani Yardımlar ve Suriye” konulu sunum yapıldı.

Aydın burada yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma için belirlediği 17 hedefin insanlığa daha iyi ve daha sürdürülebilir bir dünya sunmanın “yol haritası” olduğunu söyledi.

Bugün dünyada 140 milyondan fazla kişinin acil insani yardıma ihtiyacı bulunduğunu hatırlatan Aydın, “Uluslararası toplum, insani krizin kötü döngüsünü kırmak için, bu krizlere sürdürülebilir çözümler sunarak daha sağlam adımlar atmalı. Bunu hep birlikte başarabiliriz.” ifadesini kullandı.

Aydın, insani krizlerin bugün daha geniş coğrafyalarda birçok milleti kapsayan çarpıcı etkilere sahip olduğunu vurgulayarak, "Bu krizlerde hem donör ve hem de onlardan etkilenen bir ülke olarak Türkiye bu gerçeği görüp anlayan ve onunla yaşayan ülkeler arasında yer almaktadır. Türkiye, kendi deneyimlerinden yola çıkarak, daha güvenli ve daha sürdürebilir bir dünya inşa etmek amacıyla uluslararası dayanışma ve ortaklığın gayretli bir savunucusudur.”değerlendirmesinde bulundu.

Etkinlikte, AFAD Dış İlişkiler ve Uluslararası İnsani Yardım Dairesi uzmanlarından Serhat Gürbüz tarafından küresel insani krizler, bu krizlerde AFAD’ın uluslararası iş birlikleri, Suriye’de insani yardımların konu edindiği "İnsani Yardımlar ve Suriye” konulu sunum yapıldı.

Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, söz konusu etkinliğe katılanlara ve Almanya'daki Türk toplumu temsilcilerine büyükelçilikte iftar yemeği verdi.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 00:05
  1. afad
  2. insani kriz
  3. Suriye
  4. Sürdürebilirlik için Diplomasi
  5. Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın

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