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Türkiye-Ukrayna maçı ne zaman saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Türkiye-İsveç maçı hangi gün?

Ukrayna ile Türkiye arasında oynanacak hazırlık maçı, kötü hava koşulları nedeniyle Antalya’da oynanacak. Türkiye-Ukrayna maçı 20 Kasım Salı günü saat 20:30’da Analya Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Türkiye-Ukrayna maçında forma giyecek oyuncular da açıklandı.

09 Kasım 2018 Cuma 14:48
Türkiye-Ukrayna maçı ne zaman saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Türkiye-İsveç maçı hangi gün?

Ukrayna ile Türkiye arasında oynanacak hazırlık maçı, kötü hava koşulları nedeniyle Antalya’da oynanacak. Türkiye-Ukrayna maçı 20 Kasım Salı günü saat 20:30’da Analya Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Türkiye-Ukrayna maçında forma giyecek oyuncular da açıklandı.

A Milli Futbol Takımımızın Ukrayna ile 20 Kasım 2018 Salı günü yapacağı özel karşılaşma Antalya'da oynanacak. Türkiye ve Ukrayna Futbol Federasyonları, karşılıklı anlaşarak Ukrayna'nın Dnipro kentinde beklenen kötü hava koşulları nedeniyle müsabakanın Antalya Stadyumu'nda yapılmasına karar verdi. Karşılaşmanın başlama saati ise 20.30.

Türkiye-Ukrayna maçı kadrosu şöyle:

Gökhan Akkan, Serkan Kırıntılı, Sinan Bolat, Mehmet Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Ertuğrul Özsoy, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Serdar Aziz, Hasan Ali Kaldırım, Ömer Bayram Cengiz Ünder, Serdar Gürler, Aytaç Kara, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Oğuzhan Özyakup, Okay Yokuşlu, Hakan Serbest, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Mallı, Cenk Tosun, Enes Ünal.

Türkiye-İsveç maçı ne zaman?

Milliler, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup müsabakasında ise İsveç ile 17 Kasım 2018 Cumartesi günü Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda saat 20.00'de karşı karşıya gelecek.

UEFA uluslar lig puan durumu

UEFA uluslar lig karşılaşmaları

Haber Tarihi: 09 Kasım 2018 Cuma 14:48
  1. Konya
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