0553 313 94 23

Türkiye Türklerin ve yurttaşlık bağıyla bağlı olanların yurdudur

Gazetemiz okurlarından Salim Demirhan, "Türkiye Türklerin ve yurttaşlık bağıyla bağlı olanların yurdudur" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 12:11
Türkiye Türklerin ve yurttaşlık bağıyla bağlı olanların yurdudur

Salim Demirhan

Türkiye Türklerin ve yurttaşlık bağıyla bağlı olanların yurdudur. TC vatandaşları arasında ayırım yapmaz. Hukuk devletidir. Kanunlar karşısında herkes eşittir.

Atalarımız bin yıldır bu topraklardadır. Kurdukları yönetimlerle halkları adaletle idare ettiler. Irk din ve mezhep ayırımı yapmadılar. Gitttikleri her yerde halkın yaşantısına örf adetlerine, din ve inançlarına dokunmadılar, serbest bıraktılar.

İslam'da zorlama yoktur. İslam gönül işidir. Mekke’nin fethinden sonra, Hz. Muhammed (SAV) bütün esirleri salmıştır. Adaletin timsali Hz. Ömer, Kudüs’e girince, herkesi serbest bırakmıştır. Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’u feth edince, kiliselere havralara sinagoglara sığınan yerli halka, artık Osmanlının idaresinde olduklarını, din ve ibadetlerini yaşayabileceklerini ticaretlerini yapabileceklerini söylemiştir. Onlarla birinci cihan savaşının sonuna kadar, hatta Cumhuriyet devrinde bile birlikte yaşıyoruz. İslam’ın adaleti bütün insanlar içindir.

1986’da Suudi Arabistan’da çalışıyordum. Hac zamanında hacca katıldım. Son günüydü, Mina’ya geldik. Oldukça yorgundum bir yere çekildim dinleniyordum, seyrek sakallı atmış yaşlarımda birisi selam verdi oturdu. Türk’tü ama Türkiye vatandaşı değildi. Hemen ısınmıştım ona, nerelisin diye sordum, Uygurum Çin’den geldim dedi. Sözlerini anlayabiliyordum, aramızda güzel bir sohbet başlamıştı. Zor şartlarda geldiğini, Çin Devletinin engeller çıkardığını, ülkelerinde baskı gördüklerini idarenin, Din ve inanç özgürlüklerini, seyahat haklarının kısıtlandığını, baskı altında yaşadıklarını söyledi. Tabii ki baskı gören sadece Uygur kardeşlerimiz değildi. Komünizmin girdiği her yerde baskı ve zulüm vardı.

Biz bin yıl önce Türkistan’dan, batıya Anadolu’ya geldik. Buradan kutsal topraklara gittim. Uygur Türk kardeşim Kaşgar’dan veya Urumci’den geldi. Mekke’de buluştuk, aynı dili konuşuyorduk ve çok rahat anlaşıyorduk. Orada İslam kardeşliği, ırk kardeşliği ve dil kardeşliği birleşmişti. Ben ona, o da bana yakınlık duymuştu. Ben ona, oda bana. Dertlerimizi birbirimize anlattık, dertleştik. Din ırk ve dil kardeşliği biraraya gelince daha bir başka oluyor. Öyle kardeşlerimi daha çok seviyorum.  

1948’de Çin orduları Doğu Türkistan'a girdi ve işgal etti. İşgal hâlâ sürüyor. Yurdumuzun yaklaşık üç katı büyüklüğünde Türk yurdu işgal altında. Ne zaman o işgal bitecek ?

1980 yıllarıydı. Bir gece geç saatlere kadar, radyoda Türkçe yayınları, Türkleri dinledim. O zamanlarda, SSCB vardı. Türk Cumhuriyetleri, bağımsız değillerdi. Üzüldüm ve o üzüntüyle uyudum. Ne zaman oradaki Türkler özgür olacaktı?. O gece rüyamda: Doğuda Türk ellerine gidiyordum. Öğle vakti oldu. Bir camii de cemaatle namaz kıldım. Tekrar yoluma devam ettim. Niyetim de daha sonraki camii de namaz kılmak vardı.... Öylece uyandım. Birinci camii, SSCB çökmesiyle, Türk ve Müslüman Devletlerin, bağımsızlıklarına kavuşması, niyet ettiğim fakat namaz kılmadan uyandığım camii, daha doğu, Uygur eli, doğu Türkistan’dı. O yerlerin bağımsız olduğu zamanı görecek miyiz?. Rüyamı böyle yorumladım.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 12:11
  1. İstanbul
  2. Salim Demirhan
  3. TC vatandaşları
  4. Türkler
  5. İslam
  6. Mekke’nin fethi
  7. Hz. Muhammed (SAV)
  8. Hz. Ömer
  9. Kudüs
  10. Fatih Sultan Mehmet
  11. Osmanlı
  12. Cumhuriyet devri
  13. Suudi Arabistan
  14. Hac zamanı
  15. Mina
  16. Çin Devleti
  17. İslam kardeşliği
  18. Doğu Türkistan
  19. SSCB

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Turkcell, TFF ile olan sponsorluğunu uzattı
    1. Turkcell, TFF ile olan sponsorluğunu..
    2. Mersin Barosu’ndan adli yıl töreni
    3. İncirlik Hava Üssü’nde 150 çalışanın..
    4. Sağlıklı beslenmede zeytinyağlı..
    5. Başkan Tarhan’dan doğum günü sürprizi
    6. Eskişehir Barosu adli yıl açılış..
    7. 3,5 yaşındaki Alya Erva, ailesini yasa..
    8. Dağcılardan Sat göllerine yoğun ilgi
    9. Melikgazi Belediyespor Voleybol Genç..
    10. Gazi Başkan’dan anlamlı ziyaret
    11. Adli yıl açılış töreni düzenlendi
    12. Seyir halindeki LPG’li otomobil alev..
    13. Aydın Kalkan: “Hakem heyetinin teklifi..
    14. Lara’ya engelsiz plaj geliyor
    15. Şanlıurfa’da 512 kök kenevir ele..
    16. Yaktığı mangal, 400 balya samanı yaktı
    17. Akhisar’da Karadenizliler Gecesi..
    18. İzne gelen asker, bir gün önce satışa..
    19. Emre Belözoğlu: “A Milli Takım bizim..
    20. Erdemli’de çevre düzenlemesi..
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    Şifreler dikkat çekti... İşte FETÖ'cü binbaşının cebinden çıkan not!
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    İYİ Parti'de bir kriz daha patlak verdi! 'Burası benim, çekin gidin'
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Gökçek Ankaralılara sordu: "Aldatılmışlık duygusu nasıl bir his?"
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Erdoğan'dan CHP'li belediyelerin işçi kıyımına sert tepki: Bizim de yapacaklarımız olacak
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi
    Davutoğlu'nun eski danışmanından çok sert sözler! 'İkisinin de karşılığı yok' dedi ve onun ismini verdi

    Günün Karikatürü

    01 Eylül 2019
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Türklere hakaret eden Fransız polisine tarihi ayar! Tutuklamaya kalktı
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak
    Merhum Coşan Hocaefendi, cemaatin önemine yıllar önce dikkat çekmişti: Ümmetin helakı Kur'an ve sütten olacak