0553 313 94 23

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kuruluyor

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu:- "Bu yıl 187 milyon lira olan tanıtım bütçemiz, ajansın faaliyete geçmesiyle kademeli olarak 2023 yılına kadar 2 milyar liraya yükselecektir"- CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız:- "Turizmde hedef 35 milyar dolarsa, bunun yüzde 1'i 350 milyon dolar eder. Sayıştay denetimi yok, Kamu İhale Kanunu uygulanmıyor. Ne yapacaksınız bu parayı?"- İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral:- "Bir turizm şirketi sahibi olan Kültür ve Turizm Bakanımız 'Benim de turizm şirketim var ve sektörü en iyi ben bilirim' mantığıyla hareket etmiş ve bu ajansı, temsilcilerin yoluna Deli Dumrul gibi dikmiştir"

10 Temmuz 2019 Çarşamba 19:08
Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı kuruluyor

TBMM (AA) - AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, bu yıl 187 milyon lira olan ülke tanıtım bütçesinin, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın faaliyete geçmesiyle kademeli olarak 2023 yılına kadar 2 milyar liraya yükseleceğini belirterek, "Bu bütçe kapsamında Türkiye'nin turistik değerlerinin yurt içi ve yurt dışında tanıtılmasını sağlayarak turist sayısına ve turizm gelirine doğrudan olumlu katkı sağlamak hedeflenmektedir." dedi.

TBMM Genel Kurulunda, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanun Teklifi'nin birinci bölümü üzerinde söz alan milletvekilleri değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Ankara Milletvekili İbrahim Halil Oral, "Ajansın bu haliyle turizm sektörünün adeta haraca bağlanacağını" savundu.

Teklife göre, Ajansın Kamu İhale Kanunu ve Sayıştay denetimine tabi olmayacağını anlatan Oral, ekonomik kriz ortamında işletmecilerin kar edip etmediğine bakılmaksızın cirolarından yüzde 1 pay alınmasının doğru olmayacağını vurguladı.

Oral, "Bir turizm şirketi sahibi olan Sayın Kültür ve Turizm Bakanımız 'Benim de turizm şirketim var ve sektörü en iyi ben bilirim' mantığıyla hareket etmiş ve bu ajansı, temsilcilerin yoluna Deli Dumrul gibi dikmiştir. 'Sayın Kültür ve Turizm Bakanı' diyorum çünkü her zaman olduğu gibi bu kanun teklifi de Bakanlıkça hazırlanmış ve teklif sahibi AK Parti'li arkadaşlarımıza gönderilmiştir, onlar da imzalarını atıp bizim önümüze getirmişlerdir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin TBMM'ye verdiği değer budur." ifadelerini kullandı.

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, ajans kurulmasını desteklediklerini ancak şirketlerden alınacak ciro oranının düşürülmesi ve bu yıla ilişkin tahsilatın daha sonraki dönemde yapılması gerektiğini söyledi.

Seçim bölgesinde turizme yönelik sorunları sıralayan Şimşek, gerek Kültür ve Turizm Bakanlığı gerek Hazine ve Maliye Bakanlığının Mersin'e yönelik turizm yatırımlarını bir an önce hayata geçirmesini istedi.

- "Bu vergi değil, gasptır"

HDP Diyarbakır Milletvekili Hişyar Özsoy, görüşülmekte olan kanun teklifini "ucube" olarak nitelendirerek, düzenlemenin hazırlanması sırasında sektör ve yerel yönetimlerin görüşlerinin alınmadığını öne sürdü.

Özsoy, "Teklifle turizm işletmelerinin cirolarının yüzde 1'ine el konulacak. 'Vergi' denildi. Bu vergi değil, gasptır, haraçtır." diye konuştu.

CHP Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız, yasa teklifinin 9 saat ihtisas komisyonunda tartışıldığını "ancak eleştiriler dikkate alınmadan, virgülü bile değişmeden Genel Kurula taşındığını" öne sürdü.

Yıldız, "Turizmde hedefi 35 milyar dolarsa, bunun yüzde 1'i 350 milyon dolar eder. Sayıştay denetimi yok, Kamu İhale Kanunu uygulanmıyor. Ne yapacaksınız bu parayı?" sözlerini sarf etti.

Bu ajansın turizmciye katkı sunmayacağını savunan Yıldız, "Hazinede para bitti. Bu tutar, Hazinenin kasasına geçirilmek için Ajans kuruluyor." görüşünü bildirdi.

İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Türk Havayolları'nın (THY) yeni uçağına şehit Eren Bülbül'ün memleketi Maçka'nın ismini verdiğini ve Bülbül'ün mezarı başında anma programı düzenlediğini anımsattı.

Bu programa sadece iktidar partisi mensuplarının katıldığını anlatan Örs, THY yönetimine, söz konusu etkinliğe Trabzon milletvekili olarak neden davet edilmediğini sordu.

- "Gelirlerinin en az yüzde 70'i Türkiye'nin tanıtımına"

AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Türkiye'nin bu yıl ziyaretçi sayısını 54,1 milyon kişiye, turizm gelirini ise 35 milyar dolara yükseltmeyi hedeflediğini belirterek, 11. Kalkınma Planı doğrultusuna 2023 yılı için öngörülen 70 milyar dolarlık turizm hedefine ulaşmak için Türkiye'nin tanıtımına yönelik çalışmaların önemine işaret etti.

Turizm ajansı kurarak turizm gelirlerini artıran ülkelerden örnekler veren İskenderoğlu, turizm ajanslarının ülkelerin ziyaretçi sayılarını ve turizm gelirlerini önemli ölçüde artırdıklarına dikkati çekti.

İskenderoğlu, "Bu yıl 187 milyon lira olan tanıtım bütçemiz, ajansın faaliyete geçmesiyle kademeli olarak 2023 yılına kadar 2 milyar liraya yükselecektir. Bu bütçe kapsamında Türkiye'nin turistik değerlerinin yurt içi ve yurt dışında tanıtılmasını sağlayarak turist sayısına ve turizm gelirine doğrudan olumlu katkı sağlamak hedeflenmektedir." diye konuştu.

Ajansın gelirlerinin en az yüzde 70'inin Türkiye'nin tanıtım faaliyetlerinin finansmanında kullanılacağını bildiren İskenderoğlu, "Ajansın bütçesi İcra Kurulunca yıllık olarak hazırlanacak ve Yönetim Kurulunca onaylanacak, iştirak ettiği şirketlerin yıllık mali tabloları bağımsız denetime tabi olacaktır." ifadelerini kullandı.



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 19:08
  1. tbmm genel kurulu
  2. Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telgrafı
    1. Erdoğan'dan şehit ailelerine..
    2. Paris'te Muhammed Bin Selman'ın kız..
    3. Restoran çalışanlarının bilgilerine..
    4. ABD'nin yeni Ankara Büyükelçisi..
    5. Kısa mesafe götürmeyen taksici..
    6. ABD Büyükelçiliği: "ABD’nin Ankara..
    7. KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı’dan BM..
    8. Trabzon’da hakkında soruşturma açılan..
    9. Yusuf Erdoğan, Kasımpaşa’da
    10. Ömer Halisdemir’in kabrine kadar pedal..
    11. Yusuf Erdoğan, Kasımpaşa'da
    12. Bakan Pakdemirli Rusya’da
    13. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    14. Suriye sınırındaki orman yangını devam..
    15. Kamboçya'da hükümet karşıtı..
    16. Kocaman: “Şampiyonluk bizim gibi..
    17. HDP'de kurulan "sözde mahkemenin"..
    18. "Myanmar hükümeti ile BM arasındaki..
    19. Ekonomi alanındaki torba teklif Plan..
    20. Gözaltına alına 80 yaşındaki kadın,..
    21. Meteoroloji 5 ili uyardı! Kuvvetli..
    22. Hevsel Bahçeleri’nde 300 polisle..
    23. Fenerbahçeli yöneticilerden Trabzon..
    24. AK Partililere flaş uyarı: Fitneye..
    25. Başkan Erdoğan şehit babasıyla görüştü
    26. Husilerden Suudi Arabistan sınırı..
    27. Fenerbahçe sis ve yağmur altında..
    28. Jandarmadan yorulan sürücülere çay..
    29. Mersin’de görevi kötüye kullanan 5..
    30. Başkentte uyuşturucu operasyonu! 24..
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Fehmi Koru'dan Ali Babacan'ın istifasına dikkat çeken yorum: Bir şeyi daha açığa vuruyor bu açıklama
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Mansur Yavaş hunharca heykel dikiyor
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Rusya'dan Su-57 teklifi: Biz hazırız, projeye katılın
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Neden o fiyatların faturası Merkez Bankası başkanına değil de Erdoğan’a kesildi?
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor
    Ekrem İmamoğlu karşı çıkmıştı! AK Parti olayı mahkeme taşıyor

    Günün Karikatürü

    10 Temmuz 2019
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    ODTÜ’lülere koşan CHP’li vekil, polisi görünce çıldırdı!
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"
    Oray Eğin'den Ekrem İmamoğlu'na tuzak soru mu? "Hizmet adamıyım"