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Türkiye tüp bebekte yabancıların tercihi olmaya başladı

Akdeniz Ülkeleri Üreme Tıbbı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erol Tavmergen:- "Tüp bebek uygulaması diğer ülkelere göre daha başarılı ve daha uygun fiyatlı olduğu için Türkiye'ye yurt dışından yavaş yavaş hasta akımı başladı"- "Üreme tıbbındaki yabancı hasta artış oranı yüzde 15 civarında. Gelecek yıllarda bu oranın yüzde 100-200'lere çıkacağını tahmin ediyoruz"

22 Mart 2019 Cuma 11:07
Türkiye tüp bebekte yabancıların tercihi olmaya başladı

İZMİR (AA) - EFSUN ERBALABAN YILMAZ - Akdeniz Ülkeleri Üreme Tıbbı Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erol Tavmergen, uygun fiyat ve başarılı hekimler gibi avantajları sayesinde, tüp bebek uygulamasında Türkiye'nin tercih edilmeye başlandığını söyledi.

Üreme Tıbbı ve Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu üyeliği ile Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Aile Planlaması ve İnfertilite Merkezi Koordinatörlüğünü de yürüten Tavmergen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'deki hekimlerin ve merkezlerin, tüp bebek alanındaki gelişmeleri çok yakından takip ettiğini, literatüre girmiş tüm tedavi sistemlerini de başarıyla uyguladığını belirtti.

Tüp bebek uygulaması gerçekleştiren hekimlerin, başarılarıyla tüm dünyanın dikkatini çektiğine değinen Tavmergen, şunları söyledi:

"Avrupa ülkelerinde, ABD'de, Rusya, Orta Doğu ülkelerinde Türkiye'nin bu alandaki başarısı biliniyor. Türk bilim insanları, kendilerini dünyada gösteriyor, tüp bebek uygulaması diğer ülkelere göre daha başarılı ve daha uygun fiyatlı olduğu için Türkiye'ye yurt dışından yavaş yavaş hasta akımı başladı. Türkiye'ye gelen hastaların büyük kısmı ABD'den, Kuzey Avrupa, Orta Avrupa ülkelerinden, Türki Cumhuriyetlerden ve Kuzey Afrika ülkelerinden."

Tavmergen, Türkiye'nin sağlık turizminde dünyanın ilgisini çektiğini, farklı uzmanlık alanlarındaki yabancı hasta gruplarında büyük artış olduğunu vurgulayarak, "Üreme tıbbındaki yabancı hasta artış oranı yüzde 15 civarında. Gelecek yıllarda bu oranın yüzde 100-200'lere çıkacağını tahmin ediyoruz." diye konuştu.

- Hem başarılı hem uygun

Türkiye'deki tüp bebek uygulaması başarı oranının, dünyaya göre daha yüksek olduğuna dikkati çeken Tavmergen, bu başarıyla birlikte maliyetlerin de yurt dışına göre oldukça uygun olduğuna işaret etti.

Tavmergen, Türkiye'deki rakamlara oranla ABD'de yaklaşık 10 kat, Avrupa'da ise 2-3 kat yüksek fiyatlarla çiftlerin tüp bebek sahibi olabileceğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Ülkeden ülkeye, merkezden merkeze fiyatlar farklılık gösteriyor. ABD'de tedavilerin her biri 10-20 bin dolar, Avrupa'da ise 3-4 bin avro arasında değişkenlik gösterebilir. Merkezlerde kullanılacak ilaçlar da fiyat farkına neden olabilir. Ayrıca başarı şansı daha düşük. İngiltere gibi ülkelerde tüp bebek uygulaması için 4-5 sene sıra bekleyenler var. Ülkemizde böyle bir bekleyiş söz konusu olmayacaktır. Fiyat avantajı ve turizm olanakları da Türkiye'yi cazip kılıyor."

Erol Tavmergen, tüp bebek uygulaması için 14 günlük sürecin yeterli olduğunu ancak gebelik durumunda seyahat riskini göze alamayan bazı çiftlerin Türkiye'de daha uzun kaldığını aktardı.

Sağlık Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 2018 yılında Türkiye'ye yurt dışından kadın hastalıkları ve doğum hizmeti için gelen yabancı hasta sayısı 34 bin 840 oldu.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 11:07
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