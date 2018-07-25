'Türkiye, Trump'ın İran'a yaptırım çağrısını reddetti'

ABD'nin geçen hafta lobi faaliyetlerinde bulunmak için Ankara'ya bir heyet gönderdiğini hatırlatan Times gazetesi, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ABD'ye yönelttiği, "Biz İran'dan petrol alıyoruz ve uygun şartlarda alıyoruz. Nereden alacağız, diğer seçenek ne?" sorusuna yer verdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Birleşmiş Milletler'in (BM) yaptırımlarına her ülke gibi biz de uyarız ama ABD olsun, İngiltere olsun veya başka bir ülke olsun, AB olsun, onların bir ülkeye yaptırım kararlarına uymak zorunda değiliz" demişti.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin önceden AB'nin Rusya'ya yaptırım kararlarına da katılmadığını hatırlatarak, "Yaptırımları da doğru bulmuyoruz. Bu ilkesel bir tutumdur. Herhangi bir şarta bağlı değildir" diye konuşmuştu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan "İran'a yaptırım" açıklaması

"Türkiye kilit bir müttefik olma potansiyeline sahip"

Haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'de İran karşıtı bir ittifakı güçlendirmeye çalıştığı ancak Türkiye ile İsrail arasındaki gergin ilişkilerin durumu karmaşık hale getirdiği belirtildi.

"Suriye'de yeniden kılıçlar çekilirken, ABD ve İran yine ağız dalaşına girmiş durumda. Hem Trump hem de (ABD Dışişleri Bakanı) Mike Pompeo hafta sonundan bu yana İran rejimini kınadı. Pompeo'ya göre İran bir mafya gibi yönetiliyor. Suriye'nin kuzeyinde askeri varlığı ve İran üzerinde önemli etkisi olan Türkiye ise kilit bir müttefik olma potansiyeline sahip."