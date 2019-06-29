0553 313 94 23

Türkiye Trial Şampiyonası

- Organizasyonun 2. ayak yarışları, Kaynaşlı Motorsporları Merkezi'nde yapıldı

29 Haziran 2019 Cumartesi 17:21
Türkiye Trial Şampiyonası


DÜZCE (AA) - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Düzce Otomobil Sporları ve Offroad Kulübü (DOSOD) iş birliğiyle düzenlenen Türkiye Trial Şampiyonası 2. ayak yarışları, Düzce'de tamamlandı.

Kaynaşlı Motorsporları Merkezi'nde gerçekleştirilen yarışlarda sporcular, yardımlaşma ve off-road ruhu ile hazırlanan etapta ter döktü.

Birbirinden zorlu çamur ve dere kapılarını geçen sporcular, zamana karşı yarışarak en kısa sürede bitiş noktasına ulaşmaya çalıştı.

DOSOD Başkanı İsmail Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ulusal bir yarışı Düzce'de yapmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Sporcuların etabı çok beğendiğini aktaran Aydın, "Bugün organizasyonumuzu başlattık, katılımcı sayısının az olması dolayısıyla tek gün olarak yarışı tamamladık. Kazasız belasız bir yarış çıkardık. Önümüzdeki yıl yarışlara devam edeceğiz." diye konuştu.

Kaynaşlı Motorsporları Merkezi'nin artık cazibe merkezi olduğunu kaydeden Aydın, "Biz bu pist alanını elimizden geldiği kadar değerlendirmeye ve canlı tutmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki organizasyonlarda da burayı kullanmaya devam edeceğiz. Bu alan trial off-road yarışlarına uygun bir alan, yarışmacılar keyifli bir gün geçirdi." ifadelerini kullandı.

Yarışlarda, AVC Osmanlı Takımı birinci, Nascar Jeep Takımı da ikinci oldu.

Organizasyon, Bolu'da düzenlenecek 3. ayak yarışları ile devam edecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 17:21
  1. DOSOD
  2. Düzce
  3. Düzce Otomobil Sporları ve Offroad Kulübü
  4. TOSFED
  5. trial
  6. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu
  7. Türkiye Trial Şampiyonası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şükrü Birand son yolculuğuna uğurlandı
    1. Şükrü Birand son yolculuğuna uğurlandı
    2. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'na..
    3. Muğla'daki cinayet
    4. Samsun sebze ve meyve fiyatları
    5. Tenis: Turkish Airlines Antalya Open
    6. Kayseri'de tır ile otomobil çarpıştı:..
    7. İzlanda'nın iddiasının gerçeği..
    8. Türkiye'ye meydan okuyan Nikos, kaza..
    9. Bitlis’te yaz spor okullarının açılışı..
    10. G20'de Türkiye ile ABD arasında S400..
    11. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan..
    12. Devrilen tır yolu kapattı, araçlar..
    13. Dergi Yönetmeni Bilenser’den Başkan..
    14. Olmayan konteyneri 12 ilde 45 kişiye..
    15. Kocaeli’nin sahilleri 6. mavi bayrağı..
    16. Güney Kıbrıs Rum lideri Nikos..
    17. Bozcaada cinayetinin zanlılarına linç..
    18. Sazan balığı tutma yarışmasında..
    19. Emekli maaşımı nasıl yükseltirim?..
    20. Başkan Palancıoğlu: "Evliyalar Günü’ne..
    21. Muğla'da orman yangını
    22. Gemlik Kent Konseyi Başkanı Gürhan..
    23. Caretta carettalar 3 yıl sonra yeniden..
    24. Hindistan'da duvar çöktü: 16 ölü
    25. Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nda..
    26. Bilecik belediye meclisinde dengeler..
    27. Lunaparkta feci kaza: Ölü ve yaralılar..
    28. 18 yaşındaki gencin öldürülme nedeni..
    29. Kocaeli’de aranması olan 16 şahıs..
    30. Elektrik akımına kapılan kişi yaşamını..
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    Mide bulandıran hareket! Metin uca trollerken ahlaksızlaştı
    CHP'li isimden başörtüsüyle ilgili skandal açıklama!
    CHP'li isimden başörtüsüyle ilgili skandal açıklama!
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Yusuf Kaplan'dan dikkat çeken sözler: Kaybetmeye çoktan başlamıştık
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Siyaset kulislerinde yeni iddia! Erdoğan'dan Babacan'a AK Parti teklifi: Burası senin evin gel yapmak istediklerini burada yap
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar
    Kriz büyüyor! Türk ürünlerini bir bir engelliyorlar

    Günün Karikatürü

    29 Haziran 2019
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Sözcü’nün “efsane albay”ı 15 Temmuz’da “sokağa çıkmayın” demişti!
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı
    Terör devleti İsrail’in Akdeniz’i işgal planı