0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

"Türkiye terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop:- "Türkiye vatandaşlarının bütününü kucaklayan üslubundan taviz vermeden teröre, teröristlere ve onun destekçilerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir ve sürdürecektir. Bununla ilgili olarak kimsenin bir tereddüdü olmasın"- "Türkiye, Irak'ın birliği ve toprak bütünlüğü için desteğini sürdüreceğinden kimsenin kuşku duymamasını istemektedir"

20 Nisan 2019 Cumartesi 09:54
"Türkiye terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir"

ANKARA (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye vatandaşlarının bütününü kucaklayan üslubundan taviz vermeden teröre, teröristlere ve onun destekçilerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir ve sürdürecektir. Bununla ilgili olarak kimsenin bir tereddüdü olmasın." dedi.

Şentop, "Irak'a Komşu Ülkeler Parlamento Başkanları Bağdat Zirvesi"ne katılmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti.

Bağdat'a hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen Şentop, gece Irak sınır bölgesinde çıkan çatışmada 4 askerin şehit olduğunu, 6 askerin yaralandığını üzüntüyle öğrendiklerini söyledi. Şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere de acil şifa dileğinde bulunan Şentop, "Türkiye vatandaşlarının bütününü kucaklayan üslubundan taviz vermeden teröre, teröristlere ve onun destekçilerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir ve sürdürecektir. Bununla ilgili olarak kimsenin bir tereddüdü olmasın. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Zirveye Irak'ın komşusu olan İran, Kuveyt, Suudi Arabistan, Suriye, Türkiye ve Ürdün'ün parlamento başkanlarının katılacağını belirten Şentop, şöyle devam etti:

"Uygarlıklara ev sahipliği yapmış, insanlık tarihinin en kadim hadiselerinin yaşandığı bölgemizde bugün büyük çatışmaların ve her anlamda kaosun görülmesi, üzerinde düşünmemiz gereken bir husustur. Irak'ta yaşanan gelişmeler sadece Irak'ın kendisi için değil, bölge ülkeleri üzerinde doğrudan etkiler doğurmaktadır. Türkiye, Irak'ın bir an önce bağımsız bir yapıya kavuşmasını, Iraklı kimliği etrafında bir ulusal uzlaşma sağlanmasını arzu etmektedir."

Türkiye'nin Irak halkı ile dostluğu ve kardeşliğinin baki olduğunu vurgulayan TBMM Başkanı Şentop, "Türkiye, Irak'ın birliği ve toprak bütünlüğü için desteğini sürdüreceğinden kimsenin kuşku duymamasını istemektedir." diye konuştu.

Türkiye'nin bu coğrafyada yaşanan hadiselere karşı dikkatle takipte olduğunu ifade eden Şentop, şu değerlendirmede bulundu:

"Günümüzde hiçbir ülke karmaşıklaşan tehdit ve sınamalara tek başına mücadele etme imkanına sahip değildir. Bölgesel ve küresel sorunları çözmek için çaba harcayan, inisiyatif alan bir ülke olarak Irak'ta düzenlenecek toplantıyı önemsiyoruz. Bu toplantının daha sonra Irak'la olan ilişkilerimizin kuvvetlenmesine, gelişmesine katkı sağlayacağı bir zemin olacaktır diye ümit ediyoruz."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 09:54
  1. Irak
  2. Mustafa Şentop
  3. TBMM Başkanı
  4. Terörle Mücadele

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Spotçular, mezunların ev eşyalarına talip
    1. Spotçular, mezunların ev eşyalarına..
    2. Antrikot tiyatrosu!
    3. Evde misafir var
    4. Tokat-Sivas kara yolunda ulaşımda aksama
    5. Kazakistan’da trafik kazası: 11 ölü,..
    6. TİKAV’da hedef; gelecek 10 yılda 100..
    7. Kayıp çocuk 6 buçuk saat sonra..
    8. "Doğu Akdeniz’de oldu bittiye izin..
    9. Ankaragücü’nden Köse’ye ziyaret
    10. Ünlü oje markası Türkiye’de
    11. Sanat müziği konseri mest etti
    12. 8 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına..
    13. "Türkiye terörle mücadelesini..
    14. Kilisliler motosikletleri kamyonet..
    15. Medipol Başakşehir'in konuğu Çaykur..
    16. Milli Savunma Bakanı Akar:..
    17. Nisan karı Yozgat’ı beyaza bürüdü
    18. Nargile tütünü kaçakçılığı yapan en..
    19. Jandarma traktör sürücülerini..
    20. Londra’da iklim protestosu sürüyor
    21. Eroğlu çiftçinden sıradışı düğün albümü
    22. Büyükşehir Belediye Başkanı..
    23. Okulda mazgalla birlikte boşluğa düşen..
    24. İzmir merkezli 8 ildeki FETÖ'nün TSK..
    25. Prof. Dr. Fuat Sezgin Bişkek’te Anıldı
    26. Müzeler kenti Gaziantep’te insanlara..
    27. Yıldönümü pastasını çocuklarla kestiler
    28. Argun’da yaşanan depremlerden dolayı..
    29. Aydın’da askeri helikopterin de..
    30. Suriye’deki sel mağdurlarına yardım..
    Yetkili isim açıkladı! Şu ana kadar 5 bin kişi istifa ettirildi
    Yetkili isim açıkladı! Şu ana kadar 5 bin kişi istifa ettirildi
    Pervin Buldan tehdit etti, Kılıçdaroğlu devreye girdi
    Pervin Buldan tehdit etti, Kılıçdaroğlu devreye girdi
    Ekrem İmamoğlu'nun musakka-antrikot şovu kurgu çıktı!
    Ekrem İmamoğlu'nun musakka-antrikot şovu kurgu çıktı!
    Erdoğan talimat verdi! Fiyatlar düşecek
    Erdoğan talimat verdi! Fiyatlar düşecek
    İşte İmamoğlu’nun bir an önce cevaplaması gereken sorular!
    İşte İmamoğlu’nun bir an önce cevaplaması gereken sorular!

    Günün Karikatürü

    20 Nisan 2019
    Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na montaj!
    Fatih Portakal'dan Ekrem İmamoğlu'na montaj!
    Başakşehir’de tiyatro festivali adı altında rezalet! LGBT destekçisi alkolik öğretmenler, İmam Hatip talebeleriyle...
    Başakşehir’de tiyatro festivali adı altında rezalet! LGBT destekçisi alkolik öğretmenler, İmam Hatip talebeleriyle...