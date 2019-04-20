"Türkiye terörle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir"

ANKARA (AA) - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye vatandaşlarının bütününü kucaklayan üslubundan taviz vermeden teröre, teröristlere ve onun destekçilerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir ve sürdürecektir. Bununla ilgili olarak kimsenin bir tereddüdü olmasın." dedi.

Şentop, "Irak'a Komşu Ülkeler Parlamento Başkanları Bağdat Zirvesi"ne katılmak üzere Irak'ın başkenti Bağdat'a gitti.

Bağdat'a hareketi öncesi Esenboğa Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyen Şentop, gece Irak sınır bölgesinde çıkan çatışmada 4 askerin şehit olduğunu, 6 askerin yaralandığını üzüntüyle öğrendiklerini söyledi. Şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere de acil şifa dileğinde bulunan Şentop, "Türkiye vatandaşlarının bütününü kucaklayan üslubundan taviz vermeden teröre, teröristlere ve onun destekçilerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürmektedir ve sürdürecektir. Bununla ilgili olarak kimsenin bir tereddüdü olmasın. Milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Zirveye Irak'ın komşusu olan İran, Kuveyt, Suudi Arabistan, Suriye, Türkiye ve Ürdün'ün parlamento başkanlarının katılacağını belirten Şentop, şöyle devam etti:

"Uygarlıklara ev sahipliği yapmış, insanlık tarihinin en kadim hadiselerinin yaşandığı bölgemizde bugün büyük çatışmaların ve her anlamda kaosun görülmesi, üzerinde düşünmemiz gereken bir husustur. Irak'ta yaşanan gelişmeler sadece Irak'ın kendisi için değil, bölge ülkeleri üzerinde doğrudan etkiler doğurmaktadır. Türkiye, Irak'ın bir an önce bağımsız bir yapıya kavuşmasını, Iraklı kimliği etrafında bir ulusal uzlaşma sağlanmasını arzu etmektedir."

Türkiye'nin Irak halkı ile dostluğu ve kardeşliğinin baki olduğunu vurgulayan TBMM Başkanı Şentop, "Türkiye, Irak'ın birliği ve toprak bütünlüğü için desteğini sürdüreceğinden kimsenin kuşku duymamasını istemektedir." diye konuştu.

Türkiye'nin bu coğrafyada yaşanan hadiselere karşı dikkatle takipte olduğunu ifade eden Şentop, şu değerlendirmede bulundu:

"Günümüzde hiçbir ülke karmaşıklaşan tehdit ve sınamalara tek başına mücadele etme imkanına sahip değildir. Bölgesel ve küresel sorunları çözmek için çaba harcayan, inisiyatif alan bir ülke olarak Irak'ta düzenlenecek toplantıyı önemsiyoruz. Bu toplantının daha sonra Irak'la olan ilişkilerimizin kuvvetlenmesine, gelişmesine katkı sağlayacağı bir zemin olacaktır diye ümit ediyoruz."