Türkiye Tenis Şampiyonası
- İstanbul'da düzenlenen organizasyonda ana tablo maçları başladı28 Kasım 2018 Çarşamba 15:27
İSTANBUL (AA) - Türkiye Tenis Şampiyonası'nda ana tablo karşılaşmaları başladı.
İstanbul'da Koza World of Sports'un ev sahipliğinde 24 Kasım Cumartesi günü eleme müsabakalarıyla başlayan şampiyonada ana tablo maçlarına geçildi.
Organizasyonda tekler mücadelesi 32'lik, çiftler mücadelesi ise 16'lık fikstürde gerçekleştiriliyor.
Erkeklerde Altuğ Çelikbilek, kadınlarda Pemra Özgen'in son şampiyon unvanıyla boy gösterdiği Türkiye Tenis Şampiyonası, ücretsiz izlenebiliyor.
Şampiyona, 2 Aralık Pazar günü sona erecek.
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