Türkiye Teknoloji Üssü, yapay zekanın merkezi olacak

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın projeleri arasında yer alan Türkiye Teknoloji Üssü, üniversitelerden, bakanlıklara, yerel yönetimlerden ticari firmalara kadar iş geliştirme ve tasarım birimlerinin kümeleneceği bir merkez olarak kurgulanıyor.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım'ın Bayrampaşa'da hayata geçirmeyi planladığı Türkiye Teknoloji Üssü projesinin detayları açıklandı.

Fırsat bekleyen girişimcilerin yeni yuvası olması hedeflenen merkez, 1,5 milyar lira yatırımla kurulacak. Yapay zekanın da merkezi olacak teknoloji üssünde araştırmacılar, projelerini geliştirebilecek.

Tam kapasiteye eriştiğinde doğrudan 6 bin 500, toplamda ise 18 bin kişiye istihdam sağlaması hedeflenen merkezin, Türkiye'nin özellikle 2023 yılı hedeflerine ulaşma konusunda önemli bir katkı sunması bekleniyor.

- İş geliştirme ve tasarım birimlerinin kümeleneceği bir üs

Yıldırım'ın projeleri arasında yer alan Türkiye Teknoloji Üssü'nde, üniversiteler araştırma merkezleri kurabilecek.

Üniversitelerin, şirketlerin, girişimcilerin, merkez ve yerel yönetimlerin eş güdüm halinde çalışabilecekleri teknoloji üssü, ülke ölçeğinde bir kuluçka merkezi olacak. Teknoloji Üssü, üniversitelerin, bakanlıkların, yerel yönetimlerin, sanayi ve ticari firmalarının iş geliştirme ve tasarım birimlerinin kümeleneceği bir merkez olarak kurgulanacak.

Ürünlerin prototiplerinin yapılacağı, laboratuvar ve test birimlerini barındıracak merkezde, yurt dışı iş birlikleri de sağlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin akıllı şehir uygulamaları çerçevesinde trafik, seyahat gibi şehre özgü yerel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve milli güvenlik göz önünde bulundurularak girişimcilere açılacak. Akademisyenler ve gençlerden oluşan girişimciler, büyük veriyi işleyerek başta finansal teknoloji uygulamaları olmak üzere, akıllı şehir uygulamaları ve mobil oyunlar gibi katma değeri yüksek yazılım ve ürünler geliştirebilecek.

Psikologlardan öğretmenlere, doktorlardan gıda mühendislerine kadar gelecekte her mesleğin ihtiyaç duyacağı yapay zeka/öğrenen yazılımların geliştirilmesi için zemin, burada hazırlanacak. Böylece İstanbul, turizmden eğitime, bilgi teknolojilerinden tasarıma kadar farklı birçok alanda katma değer üreterek ülke ekonomisine katkı sunacak. Aynı zamanda her İstanbulluya daha geniş iş imkanları sunulup ve gelir kapıları açılması bekleniyor.