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Türkiye Teknoloji Buluşmaları konferansında güç ve değer vurgusu

Türkiye Teknoloji Buluşmalarında konuşan GTO Başkanı Yıldırım, “Değer üretebilme kabiliyetimiz kadar güçlü, değer üretebildiğimiz kadar zenginiz” dedi.

26 Mart 2019 Salı 16:52
Türkiye Teknoloji Buluşmaları konferansında güç ve değer vurgusu

Türkiye Teknoloji Buluşmalarında konuşan GTO Başkanı Yıldırım, “Değer üretebilme kabiliyetimiz kadar güçlü, değer üretebildiğimiz kadar zenginiz” dedi.


Türkiye Teknoloji Buluşmaları Gaziantep Konferansı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Gaziantep Ticaret Odası (GTO)’nun organizasyon ortaklığıyla Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşti.


Konferansın açılış konuşmasını yapan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, “Bugün hep birlikte günümüzün en mühim konusunu, Yani değişimi, dönüşümü, dijital çağın nimetlerini, külfetlerini konuşacağız. Ürettiğimiz mal ve hizmetleri sunarken, sosyalleşirken, ders çalışırken kısacası yaşarken en çok kullandığımız kavramlar dijital dönüşüm, e-ticaret, e-ihracat, inovasyon, endüstri 4.0 ve sosyal medyadır. Bu kavramları kullanıyor olmamız, zamanın ruhunun söylediklerini duyduğumuz anlamına geliyor.Ama duymak değil önemli olan. Önemli olan bu kavramlarla güç elde edebilmektir. Türkiye’deki e-ticaret pazarındaki hacim 40 milyar TL’yi aşmış durumda. Daha da önemlisi yıllık artış hızı yüzde 37. Toplam Perakende pazarında online işlemlerin oranı yüzde 4,1. Oysa gelişmiş ülkelerde bu oran yüzde 9,8. Öte yandan Türkiye’de akıllı telefon kullanımı dünya ortalamasının üzerinde iken mobil e-ticaret dünya ortalamasının altında. Dünya mobil e-ticaret ortalaması yüzde 44 iken bizde yüzde 19" dedi.


Rakamlara bakıldığında büyük bir e-ticaret potansiyeline sahip olduklarını belirten Yıldırım, esas önemli olanın bu potansiyeli harekete geçirmek olduğunu bunun için de KOBİ’lerin oyuna dahil edilmesi gerektiğini söyledi.


“İlim tercüme ile olmaz, inceleme ile olur"


Konferansta gençlere de seslenen Yıldırım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “İlim tercüme ile olmaz, inceleme ile olur.” sözlerini hatırlatarak, “Geleceğiniz için yapacağınız en iyi şey incelemek, öğrenmek, içselleştirmek ve üretmek olacaktır. Gaziantep Ticaret Odası olarak hayalleri olan genç girişimcilerimizi GETHAM’a bekliyoruz. Ufkunuzu genişletmek için ziyaret etmenizi ve oradaki sizin gibi genç uzmanlarımızla tanışmanızı tavsiye ediyorum. Kuluçka merkezlerimize de hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için adım atmanızı tavsiye ediyorum. Ayrıca, altyapısını tamamladığımız ve yakında hayata geçecek olan Girişimcilik Merkezimizde de aynı şekilde girişimci gençlerimizin yol arkadaşı olmaya hazırlanıyoruz" ifadelerini kullandı.


TOBB’un, ‘Türkiye Teknoloji Buluşmaları’ ile Anadolu’nun dört bir yanına giderek KOBİ’leri, girişimcileri ve gençleri dijital dönüşüm süreci ile ilgili bilgilendirdiğinin altını çizen GTO Başkanı Yıldırım, bu önemli konferansın yapılmasında emeği olan tüm sponsorlara ve paydaş kurumlara teşekkür etti.


GTO Meclis Başkanı Hilmi Teymur ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Uğur Acıoğlu’nun da katıldığı konferansta, PTT Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Bozgeyik, Gaziantep Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Metin Bedir, Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, PTT Güneydoğu Bölge Koordinatörü Mustafa Bozgeyik, Vodafone KOBİ Satış Direktörü Yusuf Aysal ve TOBB Gaziantep Genç Girişimciler İcra Komitesi Başkanı İbrahim Sarıca da yer aldı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 16:52
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