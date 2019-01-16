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"Türkiye, tehditlerle hizaya getirilecek ülke değildir"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Türkiye, tehditlerle hizaya getirilecek bir ülke değildir. Tehditlere, şantajlara asla boyun eğmeme kararlılığını geçmişte gösterdik, bugün de göstereceğiz." dedi.

16 Ocak 2019 Çarşamba 14:00
"Türkiye, tehditlerle hizaya getirilecek ülke değildir"

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Anayasa Mahkemesinin kararıyla Refah Partisinin 16 Ocak 1998'de kapatıldığını anımsatarak, bu kararın demokrasiyi olumsuz etkileyerek üzücü hadiselerin yaşanmasına zemin hazırladığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarını hatırlatan Karamollaoğlu, Trump'ın son derece uygunsuz bir üslupla Türkiye'yi tehdit ettiğini söyledi.

ABD'nin stratejik bir müttefik olamayacağını ifade eden Karamolloğlu, "Kendi müttefikini bu şekilde tehdit etmez hiçbir ülke. Başta Trump olmak üzere herkes bilmeli ki Türkiye tehditlerle hizaya getirilecek bir ülke değildir. İçinde bulunduğumuz şartların zorluğu bunu değiştirmez. 5 bin yıllık kadim bir tarihe ve devlet geleneğine sahibiz. Tehditlere, şantajlara asla boyun eğmeme kararlılığını geçmişte gösterdik, bugün de göstereceğiz." dedi.

- "Her bölgede seçime gireceğiz"

"Seçmen kaydırma" iddialarını da değerlendiren Karamollaoğlu, bu iddiaların araştırılması ve gerekli adımların atılması gerektiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Yerel seçim adayların kalitesine ve hizmetine göre oy verilmesi tabii karşılanmalı. Şehirlerimizi imar edecek, herkesi kucaklayacak, barışı ve güveni tesis edecek adaylarla her bölgede seçime girmekte kararlıyız. Bizim adaylarımızın en temel düsturu çalmamak ve çaldırmamak olacaktır. Çalmadan çalışan kadrolarla bu millete hizmet etmek istiyoruz."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 14:00
  1. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu
  2. seçim2019

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