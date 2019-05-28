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Türkiye tatili ile ödüllendirilen Çinli kadınlar Kapadokya'da

Çalıştıkları firma tarafından Türkiye'ye tatil için getirilen bin kişilik Çinli kadın kafilesi yöresel kırmızı kıyafetleriyle peribacalarını gezdi

28 Mayıs 2019 Salı 09:17
Türkiye tatili ile ödüllendirilen Çinli kadınlar Kapadokya'da

NEVŞEHİR (AA) - Çin'de bir kozmetik firması tarafından, başarıları dolayısıyla Türkiye tatili ile ödüllendirilen bin kadın Kapadokya'da yöresel kıyafetleriyle gezdikleri peribacaları arasında renkli görüntüler oluşturdu.

Hava yoluyla İstanbul'a gelen Çinli heyet, anlaşmalı oldukları tur şirketine ait 20 otobüsle Kapadokya bölgesindeki tarihi ve turistik merkezleri gezdi.

Göreme beldesindeki Kılıçlar Vadisi girişine park edilen otobüslerden inen yöresel kırmızı kıyafetli bin kadın, ilginç görüntü oluşturdu.

Peribacaları ve doğal kaya oluşumları arasında gezinti yapan grup üyeleri, daha sonra ellerinde Çince yazılı pankartlarla toplu fotoğraf çektirdi.

- "Hayran kaldılar"

Tur organizasyonunu yapan firmanın yönetim kurulu üyesi Serdar İbiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İstanbul, Kapadokya, Antalya ve Pamukkale'yi kapsayan bir haftalık turun ardından ülkelerine dönecek Çinli kafilenin, Türkiye'nin tarihi ve kültürel zenginliklerine hayran kaldıklarını belirtti.

İbiş, "Bin kişilik kafile ülkemizin çeşitli yerlerini geziyor. Buradan Antalya ve Pamukkale'ye gideceğiz. Çinli misafirlerimiz son yıllarda Kapadokya'yı çok tercih ediyorlar. Kapadokya, doğal yapısı ve balon turları nedeniyle Çin’de en çok merak edilen yerlerin başında geliyor." dedi.

Çin'deki firmanın genel müdürü Steven Shi de büyük bir kafile ile geldikleri Türkiye'den ve Kapadokya'nın doğal yapısından etkilendiklerini dile getirdi.

Shi, "Firmamızın önde gelen çalışanları ile geldiğimiz Türkiye'de, tarihi ve kültürel zenginliklerden çok etkilendik. Özellikle Kapadokya'yı çok beğendik. Kendine özgü farklı bir yapısı var. Bundan sonra bizler de Kapadokya'nın tanıtımına katkı sunmak istiyoruz. Daha çok Çinli kadının Türkiye’ye gelerek Kapadokya'nın bu eşsiz güzelliklerini, muhteşem manzarasını görmesini tavsiye ediyoruz." şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 09:17
  1. Çinli kafile
  2. Kapadokya
  3. Nevşehir

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