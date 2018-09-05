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Türkiye Taşkömürleri Kurumu işçi alımları | TTK işçi alım başvuruları nereye yapılacak | TTK işçi alımlarını İŞKUR mu yapacak?

Adalet Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan sonra Türkiye Taşkömürleri Kurumu (TTK) personel alımının yapılacağını duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TKK bünyesinde 1 bin 500 kişinin işe alınacağını açıkladı. Bakan Fatih Dönmez, TTK işçi alımlarının İŞKUR üzerinden yapılacağını duyurdu.

05 Eylül 2018 Çarşamba 14:02
Türkiye Taşkömürleri Kurumu işçi alımları | TTK işçi alım başvuruları nereye yapılacak | TTK işçi alımlarını İŞKUR mu yapacak?

Adalet Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan sonra Türkiye Taşkömürleri Kurumu (TTK) personel alımının yapılacağını duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TKK bünyesinde 1 bin 500 kişinin işe alınacağını açıkladı. Bakan Fatih Dönmez, TTK işçi alımlarının İŞKUR üzerinden yapılacağını duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bir dizi ziyaretlerde ve TTK’da incelemelerde bulunmak üzere Zonguldak’a gitti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez burada yaptğı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesi müjdesini verdiği Taşkömürleri Kurumu'na personel alımı sözü bizim için bir talimat mahiyetindedir dedi. Bakan Dönmez yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız seçimlerden önce burada Türkiye Taşkömürleri Kurumu'na bin 500 işçi alımıyla ilgili bir söz vermişti. Bu bizim için talimat mahiyetindedir. Arkadaşlar çalışmalarını devam ettiriyorlar. Çalışma Bakanlığımızla İşkur'la istişareler aşamasında. O süreci hızlıca tamamladıktan sonra inşallah süratle işçi alımını gerçekleştirmiş olacağız." dedi

 

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 14:02
  1. Zonguldak
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