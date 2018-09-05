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Türkiye Taşkömürleri Kurumu 1500 işçi alımı yapacak? TTK Başvurular ne zaman yapılacak?

Adalet Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan sonra Türkiye Taşkömürleri Kurumu (TKK) personel alımının yapılacağını duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, TTK bünyesinde 1 bin 500 işçiyi işe alınacağını açıkladı. Peki Türkiye Taşkömürleri Kurumu 1500 personel alımını ne zaman yapacak? TTK Başvurular nereden yapılacak?

05 Eylül 2018 Çarşamba 13:57
Türkiye Taşkömürleri Kurumu 1500 işçi alımı yapacak? TTK Başvurular ne zaman yapılacak?

Adalet Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan sonra Türkiye Taşkömürleri Kurumu (TTK) personel alımının yapılacağını duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, TKK bünyesinde 1 bin 500 kişinin işe alınacağını açıkladı. Peki Türkiye Taşkömürleri Kurumu 1500 personel alımını ne zaman yapacak? TTK Başvurular nereden yapılacak?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez bir dizi ziyaretlerde ve TTK’da incelemelerde bulunmak üzere Zonguldak’a gitti. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez burada yaptğı açıklamada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim öncesi müjdesini verdiği Taşkömürleri Kurumu'na personel alımı sözü bizim için bir talimat mahiyetindedir dedi. Bakan Dönmez yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız seçimlerden önce burada Türkiye Taşkömürleri Kurumu'na bin 500 işçi alımıyla ilgili bir söz vermişti. Bu bizim için talimat mahiyetindedir. Arkadaşlar çalışmalarını devam ettiriyorlar. Çalışma Bakanlığımızla İşkur'la istişareler aşamasında. O süreci hızlıca tamamladıktan sonra inşallah süratle işçi alımını gerçekleştirmiş olacağız." dedi

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 13:57
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