Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin hedefi! Ayçiçek yağı, zeytinyağı, et ve süt ürünlerinde 5 milyar liralık yatırım

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, süt ve süt ürünleri sektörüne yönelik Aynes Gıda'nın satın alma işlemlerinin tamamlandığını, bu yatırımla sektörde ciddi bir pazar payına ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Aynes Gıda'nın mevcut kurulu tesislerinin başta süt tozu, beyaz peynir, kaşar peyniri, meyve suyu, yoğurt, ayran ve kolajenli süt ürünleri olmak üzere birçok ürünün üretimine imkan verdiğine dikkati çeken Aydın, tesisin, içerisindeki yıllık 250 bin ton kapasiteli yem fabrikası da dahil olmak üzere, uçtan uca komple bir tesis olduğunu anlattı.

Aydın, buranın mevcuttaki düşük kapasitesine rağmen 23 milyon dolarlık ihracatı ve yaklaşık 1000 çalışanı olduğuna dikkati çekerek, yapılacak birtakım yenileme yatırımlarıyla Türkiye'nin en yüksek kapasiteye sahip ve en modern tesislerinden biri haline geleceğini ifade etti.

Aynes Gıda'nın Tarım Kredi tarafından satın alınmasının tesisin bulunduğu yöredeki süt üreticilerini de sevindirdiğini kaydeden Aydın, şu ifadeleri kullandı:

"Biz zamanında sütün parasını ödüyoruz, üretim maliyetiyle fiyatı birbirine uyumlu kılıyoruz. Çünkü bizim için önemli olan husus ihtiyacımız olan sütü tedarik etmek ve aynı zamanda üreticilerimizin olabilecek en yüksek seviyede gelir elde edebilmelerini sağlamaktır. Şu anda tesis kapasite kullanımı günlük 400 tona düşmüş durumdadır. Biz bu rakamı en kısa zamanda günlük 1000 ton seviyesine ulaştırmayı hedefliyoruz. Özetle süt üretenlerin sütünü uygun fiyatla almış olacağız ve ödemelerini zamanında yapacağız."

Aydın, tesiste yapılacak üretim sayesinde, Tarım Kredi Market aracılığıyla tüketicilere daha uygun fiyatlı süt ve süt ürünleri temin ederek sektördeki gıda arz güvenliği ve piyasa fiyat regülasyonuna katkıda bulunmayı hedeflediklerini anlattı.

Tesisin kullanım kapasitesi arttıkça ilave istihdam olanakları oluşturacaklarını vurgulayan Aydın, tesiste üretilen ürünlerin sadece Tarım Kredi marketlerde satılmayacağını, talep olması halinde sektördeki diğer oyunculara da ürün tedariki yapılabileceğini söyledi.

- "AYÇİÇEK YAĞI VE ZEYTİNYAĞINDA CİDDİ OYUNCU OLMAYI HEDEFLİYORUZ"

Ayçiçek yağı ve zeytinyağı sektöründe de ciddi bir oyuncu olmayı düşündüklerini belirten Aydın, şu değerlendirmede bulundu:

"Tarım Kredi Yağ Sanayi adı altında yeni bir şirket kurduk. Bu şirketimiz ile Trakya'da konuşlanıyoruz. Mevcut durumda birkaç tane küçük çaplı tesisimiz bulunmakta ancak bunların bir bölümünü yenileyeceğiz. Ayçiçek yağı ve zeytinyağında yeni fırsatları kollayarak kurulu tesis satın alma ya da yeni yatırım yaparak kapasitemizi artırma yoluna gideceğiz. 1,5 yıl içerisinde yağ sektöründe Türkiye'nin ciddi oyuncularından biri olacağız. Kapasitemizin artmasıyla özellikle ayçiçeği üreticilerimizle sözleşmeli üretim yaparak ürün tedarikimizi de garanti altına almayı hedefliyoruz."

- TARIM KREDİ ŞARKÜTERİ ÜRÜNLERİNDE DE İDDİALI

Tarım Kredi olarak şarküteri ürünlerindeki iddialarını da ortaya koyan Aydın, "Tareks Et markasıyla sucuk, salam, sosis, pastırma gibi ürünlerle yaklaşık 8 aydır bu sektörde de varlığımızı göstermeye başladık. Bu işi çok iyi bilen arkadaşlarla çalışıyor dolayısıyla daha ekonomik üretim yapıyoruz. Açıkçası bu sektörün en büyük oyuncularından birisi olmayı hedefliyoruz." dedi.

Bitki koruma ilaçları konusunda Tarım Kredi'ye ait TARKİM firmasının Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi'nde yeni fabrika yatırımına devam ettiğini ifade eden Aydın, "Bu yatırımla toplam tesis yatırımlarını bu yıl içerisinde yaklaşık 2,5 milyar liraya çıkarmış olacağız ve bu sayede yaklaşık 4 bin kişilik ilave istihdam sağladık." diye konuştu.

Tarım Kredi ve bağlı şirketleri olarak, tatil günleri dahil, her gün ortalama 11 yeni kişiyi istihdam ettiklerini vurgulayan Aydın, Tarım Kredi grubunda şu anda yaklaşık 20 bin kişinin çalıştığını, sadece TK Market AŞ için bu yıl sonuna kadar yaklaşık 1200 kişinin daha istihdam edilmesinin planlandığını sözlerine ekledi.

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri, Aralık ayının ilk gününde yeni kataloğunu yayınladı. Onlarca üründe dev indirimlerle etiket fiyatlarını düşüren Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin Aralık kataloğu fiyatlarını merak eden vatandaşlar için indirimli tüm ürünleri haberimizde bulabilirsiniz (↓)

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin hedefi ise;

Tarım Kredi Kooperatifleri, çalışanlarıyla birlikte, bir milyonun üzerindeki çiftçi ortaklarımızın tarımsal faaliyetlerinde kullanmak üzere her türlü ihtiyaçlarını sağlayarak üretimlerine katkıda bulunmayı, kooperatifçilik ilkeleri çerçevesinde dayanışmayı ve Türk tarımı ile ekonomisine hizmet etmeyi amaçlar.