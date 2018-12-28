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Türkiye tarihinde bir ilk! İpsala Sınır Kapısı'nda yakalandı

Türkiye ile Yunanistan'ı birbirine bağlayan İpsala Sınır Kapısı'nda Gümrük Muhafaza Ekipleri'nin düzenlediği operasyonda 1,5 ton esrar ele geçirildi. Bu operasyon gümrüklerde tek seferde ele geçirilen en fazla uyuşturucu olarak kayıtlara geçti.

28 Aralık 2018 Cuma 11:18
Türkiye tarihinde bir ilk! İpsala Sınır Kapısı'nda yakalandı

Türkiye’ye giriş yapmak üzere yükü soya fasulyesi olduğu beyan edilen tır, İpsala Gümrük Sahasına geldi. Yapılan kontrollerde tırın beyan edildiği gibi soya fasulyesi ile yüklü olduğu tespit edildi ve işlemleri tamamlandı. Yasal yükle dolu olan tırın işlemlerinin tamamlanmasının ardından aynı firmaya ait soya fasulyesi yüklü yeni bir tır daha gümrüklü sahaya geldi.

152 çuval içerisinde tam 1 ton 524 kilogram

Şoförlüğünü Arnavut uyruklu şahsın yaptığı ikinci tır, Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince yapılan saha çalışması ve istihbari faaliyetler neticesinde X-ray taramasına sevk edildi. X-ray taramasında şüpheli yoğunluk farkları görülmesi üzerine fiziki arama yapılmasına karar verildi. Narkotik dedektör köpeğinin de dahil olduğu detaylı fiziki aramada, soya fasulyesi çuvallarının arasına gizlenmiş yasal yükle aynı fiziki özelliklere sahip, her biri 10 kilogramlık 152 çuval içerisinde 1 ton 524 kilogram esrar tespit edildi.

Piyasa değeri 40 milyon TL

Söz konusu yakalama Ticaret Bakanlığınca tek seferde ele geçirilen en yüksek uyuşturucu madde yakalaması olarak kayıtlara geçti. Ele geçirilen esrarın yaklaşık değerinin 40 milyon lira olduğu belirlendi. Tespit üzerine yapılan değerlendirmede; tamamen yasal yükle yüklü ilk aracın öncü araç olarak gönderildiği, ilk aracın işlemlerinin beklemeden sorunsuzca tamamlanması üzerine esrar yüklü ikinci aracın arkadan gönderildiği anlaşıldı.

3 kişi gözaltına alındı

Savcılık makamının talimatları uyarınca, uyuşturucu kaçakçılığını gerçekleştiren şebekenin İstanbul ve yurt dışındaki diğer bağlantılarının tespit edilmesi amacıyla kontrollü teslimat kararı alındı. Diğer kolluk birimlerinin de katkısıyla gizlilik kararıyla yürütülen soruşturma Ticaret Bakanlığı Komuta Kontrol Merkezi’nden de takip edildi. Olayla ilgili yapılan operasyonda tır şoförü ve şebekenin İstanbul’daki elemanları da dahil toplam 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 11:18
  1. İstanbul
  2. GÜMRÜK
  3. Uyuşturucu
  4. esrar

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