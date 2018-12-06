"Türkiye tarihinde bir defadaki en fazla eroini yakaladık"

ERZİNCAN (AA) - Erzincan İl Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, kentte, dün uygulama noktasında durdurulan tırda ele geçirilen ve daralı ağırlığı 1 ton 271 kilogram olan eroinin ülkede şu ana kadar bir operasyonda yakalanan en fazla eroin miktarı olduğunu bildirdi.

İl Emniyet Müdürü Şensoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı mevkisindeki uygulama noktasında dün durdurulan bir tırın çekicisindeki hayvan yağları arasında, daralı ağırlığı 1 ton 271 kilogram olan eroin ele geçirdiklerini anımsattı.

Van'dan İstanbul'a giden tırdaki eroinin polis ekiplerinin dikkati ve narkotik dedektör köpeği Belçika kurdu cinsi "Odin"nin hassas burnu sayesinde yakalandığına işaret eden Şensoy, bu operasyonun Türkiye tarihinde bir defada en fazla eroinin ele geçirildiği operasyon olduğunu vurguladı.

- "Gençleri bu illetten kurtardık"

Şensoy, söz konusu uygulama noktasında 24 saat esasına göre çalıştıklarını dile getirerek, şu bilgileri paylaştı:

"Dün saat 17.00 civarında arkadaşlarımız şüphelendiği bir tırı durdurdu. Arkadaşlarımızın dikkati, polis köpeğimiz Odin'in de tepki vermesi sonucu 1395 paketteki 1 ton 271 kilogram ağırlığında eroin maddesini ele geçirdik. Bu operasyonla teröre destek veren uyuşturucu madde tacirlerinin gereğini yaptık. Geleceğimizin teminatı olan gençleri de bu illetten kurtardığımızı düşünerek ayrı bir mutluluk yaşıyoruz."

Operasyonda 3 zanlının Erzincan'da yakalandığını ancak operasyonun devam ettiğini dile getiren Şensoy, "Olayda dün tırdaki 3 şahsı gözaltına aldık. Bunların ifadelerini aldığımızda Van'dan da iki kişinin olduğunu tespit ettik. Van Emniyet Müdürlüğümüzü aradık, onlar da yardımcı oldu ve iki kişiyi daha yakaladı. Van'da gözaltına alınan 2 kişi de Erzincan'a getiriliyor." diye konuştu.

- Türkiye tarihinin bir defada ele geçirilen en fazla eroin miktarı

Şensoy, olaya ilişkin tahkikatın sürdüğünü belirterek, elde edilen eroinin piyasa değerinin yaklaşık 76 milyon lira olduğunu aktardı.

Başarılı operasyon sebebiyle polisleri kutlayan Şensoy, "Türkiye tarihinin bir defada en fazla eroin miktarı olan 1 ton 271 kilogram eroini yakalayıp bunun mutluluğu ve gururunu bize yaşatan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Şensoy, Erzincan'ın doğu ile batıyı bağlayan illerden birisi olması sebebiyle uyuşturucu ticareti güzergahında olduğunu işaret ederek, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmamak için çalışmalarının süreceğini kaydetti.