0553 313 94 23

"Türkiye tarihi dönemlerden geçiyor"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop:- "27 Mayıs 1960 ile başlayan bu düzen, 15 Temmuz 2016'da milletimizin, Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokaklara dökülmesiyle fiilen sona ermiştir"

27 Mayıs 2019 Pazartesi 23:23
"Türkiye tarihi dönemlerden geçiyor"

İSTANBUL (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Nihayetinde 27 Mayıs 1960 ile başlayan bu düzen, 15 Temmuz 2016'da milletimizin, Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokaklara dökülmesiyle fiilen sona ermiştir." dedi.

Sağlık-Sen iftarına katılan Şentop, "Türkiye'de askeri darbe geleneğini başlatan 27 Mayıs darbesidir. 12 Eylül, 28 Şubat, 27 Nisan ve 15 Temmuz darbelerinin başlangıcıdır." dedi.

27 Mayıs darbesinin Türkiye demokrasisine yönelik uluslararası bir müdahale olduğunu söyleyen Şentop, şöyle konuştu:

"Türkiye bu darbeyle 2. Dünya Savaşı'nın mağlupları statüsüne geçirildi. Kendi ordusu tarafından, şair İsmet Özel'in sözüyle 'Büyük devletimiz Osmanlı, gerçek manada 27 Mayıs 1960'da sona ermiştir. Kurumsal ve devlet gelenekleri bakımından... Kısaca olay şudur; 2. Dünya savaşından sonra dünyada kurulmak istenen bir düzen var. Görüntüde bu düzen demokrasi, serbest seçimler, çok partili hayatı esas alan bir sistem fakat esasında uluslararası sistemin yapısında risk, sorun oluşturmayacak devletler, hükümetler olsun arzu ediliyor. Basit ifadeyle, 'seçimler olsun ama bizim çocuklar kazansın' diyorlar. Darbeciler dünyanın her yerinde aşağı yukarı hep CIA'nın çocuklarıdır. İstedikleri hep o. 'Seçimleri bizim çocuklar kazansın'. Seçim olunca milletin çocukları da kazanabiliyor bazen. İşte bu nedenle öyle bir sistem kurulması arzu ediliyor ki seçim olsun ama hep CIA'nın çocukları kazansın. Bütün dünyada anayasalarla bir anayasal düzen kuruluyor. 27 Mayıs 1960'da arkasındaki 61 anayasasıyla kurulan anayasal düzen böyle bir düzen. Seçimler olsun, millet istediğini seçsin ama millet yönetmesin ülkeyi. Ülkeyi arka planda askeri ve sivil bürokratlardan olan bir iktidar yönetsin."

27 Mayıs'la birlikte Türkiye'de darbe yapmanın süreklilik hali aldığını ifade eden TBMM Başkanı Şentop, "Bu, sürekli olan düşük yoğunluklu bir darbe dönemidir. Arada yoğunluğun arttığı dönemler olmuştur. 12 Mart, 12 Eylül böyledir. Halbuki kurulan düzen 1960'dan beri Türkiye'de 2008'lere kadar kurulan düzen bu darbe düzenidir." diye konuştu.

AK Parti iktidarlarıyla darbe düzeninin değişmeye başladığını anlatan Şentop, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2002'de Türkiye'de bir iktidar değişikliği olduktan sonra bu yavaş yavaş değişmeye başladı. Önce siyasetin inisiyatif almasıyla yavaş yavaş siyasetin alanı genişledi. Darbeci anlayışın alanı daralmaya başladı. Daha sonra bunu hukuki bir zemine kavuşturan anayasal değişiklikler yapıldı. Nihayetinde 27 Mayıs 1960 ile başlayan bu düzen, 15 Temmuz 2016'da milletimizin, Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokaklara dökülmesiyle fiilen sona ermiştir. Bunun tescili ise 16 Nisan 2017'de yapılan anayasa değişikliği ile gerçekleşmiştir. Millet iradesine rağmen 2. Dünya Savaşı'ndan sonra oluşturulan bu paradigmanın yansıması olarak gerçekleştirilen anayasal düzenin sona ermesi bakımından 27 Mayıs hatırlamamız gereken bir tarihtir. Fiilen 15 Temmuz'da, hukuki anlamda da 16 Nisan'da bu düzen sona ermiştir. Bunu sona erdiren anlayış, millete dayanan, milletle devleti bütünleştiren anlayıştır. Ne zamanki tarihimizde devletle millet bütünleşmişse, milletin değerleri aynı zamanda devletin değerleri olabilmişse o zaman büyük hamleler yapmışız. İstiklal harbi böyledir, 15 Temmuz da böyledir. Bir başka siyasi lider bu çağrıyı yapsaydı olabilir miydi? Olmazdı. Çünkü milleti sokağa çağıran adamın önce kendisinin sokağa inmesi lazım. 'Siz gidin, ben müsait olursam gelirim' derse bir adam onun arkasından kimse gitmez. Cumhurbaşkanımız Atatürk Havalimanında kavganın göbeğine, meydana indi. Kendisi ancak meydana inebilen bir lider davet ederse millet arkasından sokaklara iner. Türkiye'de değişen şey budur, milletin değerleriyle devletin değerlerinin bütünleşmesi, aynılaşması."

Türkiye'nin bulunduğu bölgede ciddi krizlerin yaşandığını dile getiren Şentop, "Türkiye tarihi dönemlerden geçiyor. Büyük bir ivme yakaladı. 2002'den bu yana sona eren şey sadece bu darbe mekanizması değil, Türkiye makus talihini değiştirmiştir. Ekonomik ve siyasi istikrarla dünyada ve bölgede itibarlı bir noktaya gelen ülkedir. Önümüzde kolay, günlük gülistanlık günler gözükmüyor. Burada Türkiye'nin etkili bir rol üstlenebilmesi ancak bu liderlikle, istikrarını muhafaza ile mümkündür. Bu devlet millet bütünleşmesine, bu liderliğe, Türkiye'nin bu gelecek tasavvuruna halel getirmeyecek bir tavır içinde bütün vatandaşlarımızın hareket ettiğini düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Şentop, konuşmasını demokrasiye katkılarından dolayı Sağlık-Sen çalışanlarına teşekkür ederek tamamladı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 23:23
  1. iftar programı
  2. Sağlık-Sen
  3. TBMM Başkanı Mustafa Şentop

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ekonomik güven endeksi azaldı
    1. Ekonomik güven endeksi azaldı
    2. (Özel) İstanbul’da lüks otomobillerle..
    3. 1 yılda 14 patent başvurusu
    4. Forum Bornova ziyaretçileri ile “Bana..
    5. Trump: Bibi ve benim daha yapacak çok..
    6. Antalya Kongre Bürosu, IMEX Frankfurt..
    7. İstanbul merkezli "siber..
    8. Resmi rezerv varlıkları Nisan’da azaldı
    9. Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK..
    10. Dünya Oyun Oynama Günü, n11.com'da..
    11. Sıcaklarda baraj, gölet ve sulama..
    12. Hakurk nerede? Hakurk operasyon mu..
    13. Tartıştığı abisini kalbinden bıçakladı
    14. İl Sağlık Müdürlüğünden randevu..
    15. Cilt hastalıkları baharda artıyor
    16. Irak Kuzeyi Hakurk bölgesine operasyon
    17. Yaralıya müdahale eden hemşire bu hale..
    18. Sanatçı Mehmet Pala: Sanatçılık adı..
    19. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    20. Trump’tan Abe’ye F-35 teşekkürü
    21. Ege, bu hafta sıcak geçecek
    22. Çaldıran’da 5 ton 625 kilo inci kefali..
    23. Borsa, güne yükselişle başladı
    24. Trabzonspor, yabancılardan en fazla..
    25. Terör yuvalarına büyük harekat
    26. Kardeşinden şok iddia: Numara yapıyor
    27. Japonya’da bıçaklı dehşet
    28. Kuzey Ege’dekiturizmciler uyardı:..
    29. Mardin merkezli 3 ildeki yasa dışı..
    30. Yeni askerlik sistemi silah..
    Nihat Genç'ten olay sözler! 'Apo'nun erojen bölgelerini yalamayı siyaset sanıyor'
    Nihat Genç'ten olay sözler! 'Apo'nun erojen bölgelerini yalamayı siyaset sanıyor'
    Fatih Erbakan siyonistlerin şeytani planını açıkladı: Dörde bölecekler!
    Fatih Erbakan siyonistlerin şeytani planını açıkladı: Dörde bölecekler!
    Saadet Partili adaydan CHP'nin İBB adayına sert sözler
    Saadet Partili adaydan CHP'nin İBB adayına sert sözler
    Son anket sonuçları açıklandı!
    Son anket sonuçları açıklandı!
    ODTÜ’lünün ağzı ABD’yi görünce açıldı! Türkler, Osmanlı ve Erdoğan hakkında küstah sözler
    ODTÜ’lünün ağzı ABD’yi görünce açıldı! Türkler, Osmanlı ve Erdoğan hakkında küstah sözler

    Günün Karikatürü

    28 Mayıs 2019
    CHP'nin adayı İmamoğlu İBB verilerini böyle çalmaya çalıştı
    CHP'nin adayı İmamoğlu İBB verilerini böyle çalmaya çalıştı
    Dünyaya duyurdular: 28 Mayıs'ta ABD semalarında olacağız
    Dünyaya duyurdular: 28 Mayıs'ta ABD semalarında olacağız