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"Türkiye tamamen güvenli bir seyahat ülkesidir"

SunExpress CEO'su Jens Bischof: - "Türkiye, sadece harika bir seyahat ülkesi değil, aynı zamanda tamamen güvenli ve Almanların her zaman çok iyi karşılandığı bir seyahat ülkesidir. Sorunsuz bir şekilde giriş-çıkış yapılan bir ülkedir"- "Turist olan hiç kimsenin Türkiye'ye girişte problem çektiğini görmedim. Alman tatilcilere 'Biz Almanlar, Türkiye'de gayet güzel karşılanıyoruz' mesajını verebilirim. Türkiye, çok güvenli, rahat, ilgi çekici ve mükemmel tatil ülkesidir"

10 Mart 2019 Pazar 11:38
"Türkiye tamamen güvenli bir seyahat ülkesidir"

BERLİN (AA) - CÜNEYT KARADAĞ/ERBİL BAŞAY - Hava yolu şirketi SunExpress'in üst yöneticisi (CEO) Jens Bischof, "Türkiye, sadece harika bir seyahat ülkesi değil, aynı zamanda tamamen güvenli ve Almanların her zaman çok iyi karşılandığı bir seyahat ülkesidir. Sorunsuz bir şekilde giriş-çıkış yapılan bir ülkedir." dedi.

Bischof, Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen 53. Uluslararası Turizm Borsası (ITB) Fuarı’nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alman turistlerin Türkiye’de çok iyi karşılandığını ifade etti.

Bischof, "Türkiye, sadece harika bir seyahat ülkesi değil, aynı zamanda tamamen güvenli ve Almanların her zaman çok iyi karşılandığı bir seyahat ülkesidir. Sorunsuz bir şekilde giriş-çıkış yapılan bir ülkedir." dedi.

Bunu 2 yıl boyunca hemen hemen her hafta tecrübe ettiğini belirten Bischof, "Hiçbir zaman bir sorun yaşamadım. Turist olan hiç kimsenin Türkiye’ye girişte problem çektiğini görmedim. Alman tatilcilere 'Biz Almanlar, Türkiye’de gayet güzel karşılanıyoruz' mesajını verebilirim. Türkiye, çok güvenli, rahat, ilgi çekici ve mükemmel tatil ülkesidir." şeklinde konuştu.


- "Türkiye, Almanlar tarafından seviliyor"


Jens Bischof, Türkiye’ye gittiğinde yüksek misafirperverliği hissettiğini ifade ederek, "Değer verildiğini ve iyi hissettiğinizi görüyorsunuz." dedi.

Türkiye turizminin hem orta Avrupa ülkeleri hem Rusya hem de Orta Doğu için çok iyi bir fiyat-kalite ilişkisine sahip olduğuna işaret eden Bischof, kültürü, güzel sahilleri ve mükemmel kentlerinin yanı sıra misafirperverliği, eğitimli personeli ve mutfağıyla da Türkiye'nin öne çıktığını, bundan dolayı Almanlar tarafından sevildiğini söyledi.

Fuarda Türkiye’ye ilişkin olumlu havaya da dikkati çeken Bischof, "(Türkiye'ye yönelik seyahat talepleri) Rahatlatma trendinin süreceği ITB’de görülüyor. Genel koşulların muhafaza edilmesine dikkat edilmesi gerekiyor. Bu konuda iyimserim. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan destek var. Türkiye’nin turizmini geliştirmek için el ele çalıyoruz. Bu, ITB’de hissediliyor." ifadelerini kullandı.


- "2019'un rekor yıl olmasını bekliyoruz"


SunExpress CEO'su Bischof, Türk Hava Yolları (THY) ile Alman Lufthansa şirketinin ortak kuruluşu olan SunExpress’in, 2017’den bu yana hızlı bir büyüme trendine girdiğini, 2017’den 2018’e yüzde 20 büyüme gerçekleştirdiklerini, bu yıl ise 2018'e kıyasla yüzde 15-20 büyüme planladıklarını belirterek, "Çok iyi geçen 2018’den sonra 2019’un rekor yıl olmasını bekliyoruz." dedi.

Bischof, 2019 yaz dönemi için toplam 6,6 milyon koltuk ayırdıklarını kaydetti. Antalya'ya Eindhoven, Prag, Oslo ve Göteborg'dan olmak üzere 4, İzmir’e de Marsilya, St. Petersburg ve Einhoven’den 3 olmak üzere toplamda 7 yeni rotada daha hizmet vereceklerini bildiren Bischof, böylelikle sadece Antalya’ya yaklaşık 3,6 milyon, İzmir’e de 1,7 milyon koltuk kapasitesi sunacaklarını, bunun yanı sıra Dalaman ve Bodrum’un da kendileri için önemli noktalar olduğunu vurguladı.


- "Türkiye'ye güveniyoruz"


Jens Bischof, Anadolu’da yüzde 39, Antalya’da yüzde 10 ve İzmir’de de yüzde 20 büyüdüklerini ifade ederek, "Bu sayılar, Türkiye pazarına güvendiğimizin kanıtıdır. Türkiye pazarı başarılı bir yıl geçirecek. SunExpress önemli bir köprü olacak." dedi.

Geçen yıl 73 uçakla hizmet verdiklerini, bu yıl bunu 83’e çıkaracaklarını aktaran Bischof, böylelikle geçen dönemde iflas eden hava yolu şirketlerinden oluşacak boşluğu doldurmaya çalışacaklarını söyledi.

Boşluğu doldurma konusunda mantıklı hareket ettiklerini vurgulayan Bischof, "Rotalarımızı karlı kılmak için çalışıyoruz. Bunu da başarıyoruz. Kar edeceğimiz rotalara bakıyoruz." diye konuştu.

Bischof, enflasyon oranı, yakıt fiyatı ve finansman koşulları gibi genel koşullarda değişim olmaması halinde fiyatların istikrarlı bir gelişme sağlayacağına inandığını kaydetti.

THY ile Lufthansa arasındaki ilişkinin de mükemmel olduğunu ifade eden Bischof, her iki tarafla severek ve yapıcı bir şekilde çalıştığını dile getirdi.

Bischof, SunExpress’in düşük maliyetli (low-cost) hava yolu şirketi olmadığını ancak adil ve uygun fiyatla müşterilerine hizmet verdiğini, şirketin müşteriler için cazip ve kolay anlaşılır bonus programı uyguladığını, 10 uçuşa bir uçuş hediye ettiklerini aktardı.

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Haber Tarihi: 10 Mart 2019 Pazar 11:38
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