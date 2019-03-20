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Türkiye-Tacikistan ticari ilişkileri

Tacikistan'dan Türkiye'ye yılın ilk iki ayında toplam 38,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, ülkenin toplam ihracatında yüzde 30,3'lük pay ile Türkiye ilk sırada yer aldı.

20 Mart 2019 Çarşamba 10:54
Türkiye-Tacikistan ticari ilişkileri

Türkiye, 2019 yılı ocak-şubat aylarında Tacikistan'ın en çok ihracat yaptığı ülke oldu.

Tacikistan Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yılın ilk iki ayında Tacikistan’ın en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında Türkiye ilk sırada yer aldı.

Açıklamaya göre, bu dönemde Tacikistan'dan Türkiye'ye toplam 38,9 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, ülkenin toplam ihracatında Türkiye’nin payı yüzde 30,3 oldu.

Yılın ocak-şubat aylarında Tacikistan Türkiye'den 21,8 milyon dolarlık ithalat yaptı. Böylece iki ülke arasındaki toplam dış ticaret hacmi 60,7 milyon dolar, Tacikistan’ın Türkiye ile dış ticaret fazlası ise 17,1 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Ülkenin en çok ihracat yaptığı ülkeler listesinde Türkiye’yi Kazakistan, Özbekistan ve Afganistan izlerken bu ülkelere ağırlıklı olarak alüminyum ve pamuk lifi ihraç edildi.

 

- En çok ithalat Rusya'dan yapıldı

 

Açıklamaya göre, Tacikistan’ın en fazla ithalat yaptığı ülkeler arasında ise yüzde 30,9’luk pay ile Rusya ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi yüzde 19,8 ile Kazakistan ve yüzde 14,6 ile Çin izledi.

Yılın ocak-şubat aylarında Tacikistan’ın toplam ihracat hacmi 128,5 milyon dolar, ithalat hacmi 481,8 milyon dolar, ülkenin dış ticaret açığı da 353,3 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 10:54
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  2. Tacikistan-Türkiye ticari ilişkileri

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